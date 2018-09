Em Manaus, professora desenvolve aplicativo para ensinar Matemática

Buscando incentivar o uso de recursos tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem dos alunos nas escolas da Prefeitura de Manaus, a professora de matemática, Ramina Samoa Silva Camargo, idealizou e desenvolveu o aplicativo Triangulo Numérico (TN), para trabalhar o ensino da disciplina na rede municipal de ensino.

Nos dias 18 e 19/10, o aplicativo será apresentado na Semana de Ciências e Tecnologia (Sect), que acontecerá na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

A construção do aplicativo, que foi desenvolvido por meio da plataforma Unit 3D para plataforma Android e na linguagem C#, começou em março de 2017 e passou a ser utilizado no final do ano passado, com cerca de 150 alunos, do 6º e 7º ano, no Telecentro da na Escola Municipal Graziela Ribeiro, no bairro Lagoa Verde, zona Sul da cidade.

O aplicativo trabalha a propriedade da comutatividade e associativa da adição, utilizando raciocínio lógico e matemático e segue sendo aprimorado, estando hoje com 16 sequências de números pares, ímpares, positivos e negativos e em processo de nova atualização.

A professora utiliza a ferramenta com aproximadamente 85 alunos





Com 17 anos de magistério na rede municipal de ensino, com passagem por várias unidades, a educadora contou com a orientação do engenheiro da computação, Perseu Andrade Farias, para o desenvolvimento do dispositivo.

Atualmente, a professora utiliza o aplicativo com aproximadamente 85 alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Agenor Ferreira Lima, no bairro Zumbi, zona Leste, e ressaltou a importância do recurso para o aprendizado, usando as novas tecnologias.

“Ultimamente, os nossos alunos já estão na nova era digital, eles ficam concentrados quando trabalhamos com isso. O visual chama mais a atenção do que uma simples aula expositiva, portanto, acredito que esse tipo de prática deve ser utilizada”, comentou.

Os alunos aprovaram a iniciativa





A professora explica que o uso do aplicativo deu motivação e aumentou o aprendizado dos alunos. “Acredito que os alunos passam a se envolver melhor na prática, nas atividades de matemática. Isso vai ajudar, não só na questão digital, mas em atividades simples do caderno e livro. Tem que ser um conjunto de atividades diversificadas para alcançar o aprendizado”, disse Ramina Silva.

"O aplicativo deve ser disponibilizado até o final do ano na Play Store do Google, para que todos possam ter acesso a ferramenta e, com isso, realizem um trabalho diferenciado, estimulando o raciocínio lógico do aluno, desenvolvimento as operações da disciplina e suas propriedades”, destacou.

