Brasil ativou 20 milhões de linhas 4G de janeiro a agosto

De janeiro a agosto, o Brasil ativou 20 milhões novos chips de 4G, alcançando um total de 122,6 milhões de celulares de quarta geração em operação no país. Os números constam de balanço da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil).

De acordo com a associação, nesse período, 341 novos municípios receberam redes 4G, totalizando 4.164 municípios conectados a essas redes.

A associação destacou ainda que a cobertura de 3G também se ampliou, alcançando 5.319 municípios. “No período de 12 meses, de setembro de 2017 a agosto deste ano, 228 novos municípios receberam as redes de 3G, ultrapassando em muito a obrigação atual de cobertura, que é de 3.917 municípios”, disse a Telebrasil.

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com relação às outras tecnologias, as linhas 3G somam 67,61 milhões; as 2G, 26,49 milhões e as linhas voltadas para aplicações máquina-máquina (M2M) são 17,62 milhões

A Telebrasil informa que, no total, o Brasil já conta com 208 milhões de acessos à internet pela rede móvel. Considerados os acessos fixos e móveis, os dados de agosto mostram um total de 238,4 milhões de acessos no país. Destes, 30,5 milhões são em banda larga fixa, segmento que cresceu 9,2% em 12 meses, com 2,6 milhões de novos acessos.

