Manaus é a primeira cidade do AM a receber a ultra banda larga fixa

Manaus - Após adotar um novo posicionamento no segmento de banda larga fixa – onde já é referência de qualidade – a TIM inicia a expansão do serviço TIM Live Ultrafibra. As novas ofertas, agora contando com a tecnologia FTTH (Fiber to the Home) e parcerias inéditas de entretenimento com FOX, Esporte Interativo, Cartoon Network e Looke, já estão disponíveis para consumidores e empresas de Manaus.



A capital é a primeira cidade do Amazonas a receber o serviço depois de alguns anos de atuação concentrada em São Paulo, Rio de Janeiro e cidades da Baixada Fluminense.

“O mercado de banda larga está em evolução e queremos liderar esse movimento, entregando para o consumidor tudo o que ele precisa, em uma oferta completa. Por isso, investimos em uma renovação do portfólio e em uma tecnologia que traz maiores velocidades e estabilidade de conexão.", disse o Denis Ferreira, Diretor Nacional de Vendas Fixo e PME.

Ele explica que a Tim está pronta para uma ampliação de cobertura. No início deste ano, o serviço chegou a Salvador, na Bahia. "Agora, optamos por iniciar nosso processo no Norte começando por Manaus, que tem um potencial de mercado muito relevante”, ressaltou.

A cobertura em Manaus está começando em bairros como Centro, Flores, D. Pedro, Adrianópolis e Cachoeirinha e vai seguir crescendo para abranger as principais áreas da cidade.

Planos

Os planos TIM Live Ultrafibra oferecidos na região vão de 100 Mega a 2 Giga de velocidade – a maior disponível no mercado brasileiro, com preços a partir de R$ 144 mensais. A tecnologia utilizada é a FTTH, que permite que a fibra chegue até a casa do cliente, trazendo maior rapidez na navegação e estabilidade de conexão.

Os novos conteúdos de vídeo e entretenimento estão inseridos nas ofertas em combos diferentes de acordo com a velocidade contratada. Esporte Interativo, Cartoon Network e Looke já são parceiros da TIM desde junho de 2017, no segmento pós-pago móvel, com o TIM Black.

Novidade

A novidade na ultra banda larga é a associação com a FOX Networks Group e o seu recém-lançado plano FOX+, permitindo ao cliente assistir a filmes, séries, documentários, esportes ao vivo, programas infantis e reality shows de 11 canais diferentes, onde e como quiser: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX, FX, FOX Life, FOX Premium 1, FOX Premium 2, National Geographic, Nat Geo Wild, Nat Geo Kids e Baby TV.

“Cada oferta terá seu pacote de conteúdos, com preços muito competitivos. A oferta de 150 Mega, por exemplo, conta com os canais da FOX, Esporte Interativo e Cartoon Network por R$ 160 mensais. A partir de 500 Mega, entregamos todos os conteúdos. Mas vale ressaltar que todos os serviços podem ser comprados de forma avulsa também. Assim, o consumidor tem liberdade para fazer a melhor combinação para seu perfil de uso. É um custo-benefício muito relevante, um diferencial de mercado”, complementa Denis Ferreira.

Todos os planos contam com o TIM Live Fone, que funciona na tecnologia VoIP (Voz sobre IP). Basta o cliente conectar qualquer aparelho telefônico ao modem para realizar as chamadas. Estão incluídas ligações ilimitadas locais para fixos de qualquer operadora, sem nenhum custo adicional. A partir do plano de 150 Mega, são incluídas também chamadas ilimitadas para fixos de todo o Brasil. Os planos de 1 e 2 Giga contam ainda com uma franquia de longa distância internacional.

Benefícios

A partir do plano de 300 Mega o cliente recebe o serviço de Power Wi-Fi, com equipamento de extensor do sinal de internet sem fio, garantindo assim a melhor experiência de cobertura dentro da residência. Ainda é possível utilizar o TIM SOS, que oferece uma assistência técnica por telefone para auxiliar o usuário na configuração de seus devices (tablets, home theater, notebook, impressoras, console de jogos etc) e em instalações de software e outros itens.

Outro benefício incluso na mensalidade é o pacote de proteção. São quatro serviços diferentes, disponíveis de acordo com o plano contratado: TIM Protect Segurança, que previne e elimina vírus dos devices cadastrados, TIM Protect Backup, com opção de armazenamento de arquivos na nuvem, TIM Protect Filhos, solução completa para os pais monitorarem a localização das crianças e suas atividades na internet, e TIM Protect Wi-Fi, que protege a conexão de aparelhos em redes públicas.

Novos serviços

As ofertas TIM Live Ultrafibra contam ainda com dois novos serviços de valor adicionado: TIM Banca Virtual – com as principais revistas do Brasil reunidas em um único aplicativo – e o TIM Live Ensina, que entrega um vasto conteúdo para estudos e aprendizado, ideal para pesquisas escolares, vestibular, reforço para o ENEM etc.

Para conferir as novas ofertas e áreas de cobertura, basta entrar no tim.com.br/timlive ou ligar para 0800 880 4141.

