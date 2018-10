Estudantes criam robôs de material reciclável, em Manaus

Os robôs unem tecnologia e material reciclável | Foto: Lton Santos/Semed

Manaus - Banners e robôs criados a partir de materiais reciclados, por cerca de 90 alunos, do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental foram algumas das atrações de uma exposição realizada na no hall da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em Manaus, na manhã desta terça-feira (23). O evento foi promovido pela Prefeitura de Manaus.

Os estudantes são das escolas municipais Professora Dulcenides dos Santos Dias, Professora Isabel do Carmo Ribeiro, Presidente João Goulart, Madalena dos Santos Costa, Engenheiro João Alberto Menezes Braga, Jornalista Sabá Raposo, Lucila Freitas, Professora Rita de Cássia Cassiano e Rubens Sverner, que desenvolveram projetos utilizando tecnologia e materiais reciclados.



O evento chamado 3º Workshop para coordenadores de Telecentros e do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) teve exposição de projetos desenvolvidos pelos Clubes de Programação e Robótica Procurumim. Durante a tarde, será realizada uma palestra, com os profissionais da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Norte apresentando o trabalho desenvolvido ao longo do ano.

O evento teve exposição de projetos desenvolvidos pelos Clubes de Programação e Robótica Procurumim | Foto: Lton Santos/Semed

De acordo com a coordenadora de tecnologia da DDZ Norte, Kelly Ojopi, durante todo o ano letivo os alunos que fazem parte do Procurumim identificaram um problema ambiental nas escolas e por meio da robótica, sugerindo uma solução.

“O primeiro passo foi dado dentro da escola. Os alunos identificaram uma problemática ambiental, com material descartado que não era reaproveitado e, para amenizar essa situação, foram criados robôs com material reciclável. A ação é importante, porque deve ser estendida em casa e na comunidade”, explicou.



A secretária de Educação, Kátia Schweickardt, visitou a exposição e destacou a importância em alinhar educação, tecnologia, meio ambiente e matérias comuns que fazem parte do currículo pedagógico.

Os alunos são da rede municipal de ensino de Manaus | Foto: Lton Santos/Semed

“Eu estou encantada com a apresentação dos alunos. Muitas dimensões estão sendo trabalhadas nesse projeto, que vão desde o conteúdo básico de Matemática, Língua Portuguesa e Ciências, ao da tecnologia a favor do meio ambiente. Com isso, estamos desenvolvendo cidadãos preocupados em viver em um planeta melhor”.



Estudantes da Escola Municipal Jornalista Sabá Raposo criaram o Robot 3RS, que combate o desperdício da água dos condicionadores de ar, ao reutilizá-la no jardim e na limpeza da escola. O robô foi desenvolvido pelos alunos do 8º ano, mas todos os demais discentes estiveram envolvidos.



“Todos os dias uma turma é responsável em recolher o balde com a água que sai dos aparelhos. No momento em que o balde enche, o robô começa a apitar e o professor escolhe um aluno para desabastecer o balde. Isso a gente pode fazer em casa também e evitar o desperdício”, explicou a aluna Laila Pereira, 15.

