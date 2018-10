IFAM promove evento de atividades em publicidade, no Centro

A SAP tem como objetivo promover a discussão de temas atuais entre alunos de comunicação e áreas afins, bem como trazer conhecimento por meio de palestras e oficinas | Foto: Divulgação

A Semana de Atividade Publicitária (SAP), apresentará sua 11º edição, no IFAM Campus Manaus Centro. Mais conhecida como SAP, a semana de atividade publicitária é um evento de comunicação organizado todos os anos por alunos do curso de Produção Publicitária do 4º período do IFAM. O evento deste ano acontece nos dias 6 a 9 de novembro, para participar é necessário fazer a inscrição no site oficial do evento.

A novidade esse ano será a confirmação da inscrição com 1 kg de alimento não perecível, que será doado ao projeto Casa Restaura-me da Aliança de Misericórdia Manaus.

Objetivo do evento:

A SAP tem como objetivo promover a discussão de temas atuais entre alunos de comunicação e áreas afins, bem como trazer conhecimento por meio de palestras e oficinas. Não apenas ouvir os profissionais que dividem suas experiências, o evento promove a troca de ideias entre os estudantes de várias universidades na cidade de Manaus.

Histórico:

A primeira edição da semana foi realizada em 2008 e a cada ano aborda uma temática diferenciada. A edição desse ano tem como tema: “Vale tudo na comunicação? Tendências e inovações em publicidade” e vem discutindo o que há de novo na era digital que muda rápido e requer um profissional cada vez mais completo.

Palestras e Oficinas:

Em relação às palestras e oficinas oferecidas este ano, a semana conta com temáticas relacionadas ao momento atual no cenário da comunicação, como: marketing político, comunicação inclusiva, ferramentas de marketing, animação 2D/3D, redação de filmes publicitários, entre outros temas.

Para mais informações, confira o site oficial do evento:

Site: www.sap2018.com.br

Facebook: Facebook SAP

Instagram: @sap.ifam

