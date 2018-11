Ruas no escuro? Prefeitura lança app de serviços na iluminação pública

Manaus - O cidadão manauense agora pode solicitar manutenção na iluminação pública de qualquer rua de todos os bairros de Manaus por meio do aplicativo "Manaus+Luz", disponível gratuitamente nas plataformas Android e iOS. A ferramenta foi lançada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, na tarde desta quarta-feira (7), na sede da Prefeitura de Manaus, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

O cidadão pode registrar três tipos de problemas detectados no sistema de iluminação pública de Manaus, que são lâmpadas apagadas, ligadas durante o dia e oscilando, indicando o endereço e os pontos de referência no mapa disponível no app.

O aplicativo faz parte do programa cidade inteligente e foi desenvolvido pela parceria da concessionária Manausluz e a Unidade Gestora Municipal de Abastecimento de Energia Elétrica (UGPM Energia).

O prefeito Arthur Neto estima que Manaus terá 100% LED até 2020 | Foto: Marcio Melo

O prefeito Arthur Neto disse que a cidade está se aproximando de chegar a 50 mil pontos de LED já instalados, situação em que será bastante necessária uma ferramenta como o Manaus+Luz para manter a estrutura em pleno funcionamento.

“Esse aplicativo vai detectar as insatisfações dos moradores. E nós temos resolvido cerca de 100% dos problemas em 48 horas. Ainda vamos estender o LED para a Zona Rural também, e até o final de 2020 Manaus vai estar 100% com iluminação a LED”, prometeu Arthur.

A titular da Semppe, Maria Josefa Chaves, diz que o app agiliza o serviço de reparo | Foto: MARCIO MELO

A titular da Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe), Josefa Chaves, informou que o aplicativo passou por uma rotina de testes durante 40 dias, para dar garantia de total funcionamento, e vem para agilizar o serviço que já tem grande demanda. São entre 4,5 mil a 4,8 mil reclamações por mês registradas, e cerca de 80% dessas demandas são para lâmpada queimada, ligada durante o dia ou oscilando.

“Problemas simples de resolver, mas que, antes apenas pela numeração do poste (são mais de 127 mil), era mais demorado. O aplicativo facilita essa logística para entregar um serviço mais rápido”, completou Josefa.

A secretária ressaltou ainda que esses três problemas podem ser resolvidos pelo aplicativo, mas os outros mais graves, como furto de cabeamento ou falta de luminária, o usuário deve recorrer ao modo convencional solicitando o serviço pelo telefone do serviço de atendimento ao cidadão, abaixo.

O cidadão pode entrar com pedido, após realizar o cadastro na plataforma, informando nome, número do CPF e e-mail. Após isso, será gerado um número de protocolo com o status pendente. Cada solicitação terá um prazo de 48 horas para ser atendida. Mesmo com o surgimento do app, o serviço de atendimento ao cidadão continuará operando normalmente pelo número 0800 201 0001, para resolver problemas na iluminação.

