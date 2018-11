Operadora de saúde oferece agendamento de consultas pelo Facebook

Manaus (AM) - As redes sociais estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas e facilitar os acessos aos diversos serviços é fundamental para otimizar a vida dos clientes. Nessa perspectiva, sempre em busca de inovação, o Hapvida - operadora de saúde com mais de 3,8 milhões de clientes em todo o país - lançou em seu Facebook o chatbot, uma ferramenta onde pessoas com contas ativas na página podem marcar e desmarcar consultas, entre outras solicitações, sem sair de sua rede social.

O Hapvida é responsável pela maior página do Facebook entre as operadoras de saúde do Brasil, com quase 800 mil curtidas. Na rede, a operadora tem um sistema de resposta que funciona praticamente em tempo real, o que ajuda a perceber como o conteúdo é recebido pelo público. Isso serve para balizar as ações de comunicação e operação. Os conteúdos do Facebook são replicados em outras redes sociais e são monitorados assuntos de potencial interesse do público.

Entre os diversos serviços na área digital, o cliente já possui um aplicativo disponível nas principais lojas de app, cobrindo assim, uma outra fatia do público que optar por esse tipo de canal de comunicação digital. Ainda este ano, foi lançada uma nova funcionalidade no aplicativo, a "Autorização Online". Com a nova função, os beneficiários não precisam mais se deslocar até uma central de atendimento presencial para autorizar exames laboratoriais, exames de imagem como ultrassonografias, tomografias e etc.

Digital

Além disso, o Hapvida conta hoje com um portal multi-serviço onde os beneficiários diretos do plano de saúde podem marcar consultas e exames, tendo assim mais comodidade e segurança. O site contém serviços para gestão de planos empresariais e para a força de venda.

A operadora também está no site Reclame Aqui, o maior no segmento de reclamações. O objetivo é marcar presença em diferentes canais para promover uma saúde de qualidade aos beneficiários.

Comercial

Na parte comercial, o Hapvida conta com três sites. Para planos de saúde, o público com interesse faz o cadastro no site e recebe, posteriormente, o contato do setor comercial. No site de Vendas Odonto, qualquer pessoa residente em território nacional pode contratar um plano odontológico e pagar com cartão de crédito. Existe ainda o site PME Odonto, onde pequenas e médias empresas conseguem fazer a contratação do benefício de plano odonto para seus colaboradores e o pagamento é feito por boleto bancário.

Sobre o Hapvida

Com 3,8 milhões de clientes, o Hapvida hoje se posiciona como uma das maiores operadoras de saúde do Brasil. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente, são 20 mil colaboradores diretos envolvidos na operação de 26 hospitais, 75 clínicas médicas, 19 prontos atendimentos, 84 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial (Vida&Imagem) distribuídos em 11 estados onde a operadora atua com rede própria.

