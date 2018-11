Manaus é palco da 1ª Feira do Polo Digital, no Studio 5

| Foto: Divulgação

Manaus - A 1ª Feira do Polo Digital de Manaus ocorrerá entre os dias 27 e 29 de novembro, em Manaus, com o tema: "Manaus Tem Digital", iniciativas para a formação local de um polo tecnológico. A Feira acontecerá no Studio 5 Centro de Convenções,de 14h às 20 h

A finalidade do evento é reunir todos os atores locais do mundo digital e propor discussões, interação e conhecimento.

A programação inclui presenças nacionais e internacionais, startups, incubadoras, aceleradoras, exposições e muito mais.

Entre as instituições participantes, estará a Fundação de Apoio Institucional Muraki, que é coordenadora do Programa Prioritário de Formação de Recursos Humanos (PPRH), é voltado às necessidades da qualificação de mão de obra do PIM e que por conta disso - tem privilegiado a Indústria 4.0, afirma a expositora.

O evento é realizado pelo Codese Manaus e patrocinado pelo Sidia, instituto local de P&D da Samsung.

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail feirapolodigital@gmail.com



*Com informações da assessoria



