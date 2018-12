Equipe de Roraima é a campeã do Torneio Norte SESI de Robótica

| Foto: Divulgação

A equipe I, Robot, do Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI), da Prefeitura Municipal de Boa Vista, venceu neste sábado (1), o Torneio de Robótica FIRST Lego League (FLL) – Etapa Regional Norte, no SESI Clube do Trabalhador, em competição acirrada entre 27 equipes de todos os estados do Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins).

A equipe vencedora apresentou a melhor avaliação em todos os quesitos da competição: Desafio/Design do Robô, no Projeto de Pesquisa e na categoria Core Values (valores fundamentais), levando o “Champion’s Award” (prêmio da campeã).

O 2º e 3º lugar ficaram, respectivamente, com as equipes Elev3r da Escola SESI Centro Educacional Isolina Ruttmann, de Vilhena, Rondônia, e a Mechatronic Amazon, da Escola Municipal Antonina Borges de Sá, de Manaus.

Na última temporada da etapa regional Norte, a equipe I, Robot, formada por 10 alunos, conquistou um dos prêmios especiais da competição, nomeado “Contra todas as adversidades”.

Como uma solução inovadora para esse problema, a equipe I, Robot apresentou projeto que visa à interação, por meio de realidade virtual | Foto: Divulgação

A Temporada Into Orbit (Em Órbita) 2018/2019, do Torneio SESI de Robótica FIRST Lego League (FLL), etapa regional, teve início na sexta-feira (30) e encerramento ontem.

Com a participação de 300 jovens de 9 a 16 anos, o desafio da temporada explora a temática espacial, envolvendo satélites, comunicação, sobrevivência e aspectos psicológicos em que os astronautas estão sujeitos em uma viagem espacial.

Como uma solução inovadora para esse problema, a equipe I, Robot apresentou projeto que visa à interação, por meio de realidade virtual, do astronauta com sua família e amigos na terra.

“Os alunos pesquisaram e descobriram que uma das maiores dificuldades do astronauta ao ficar no espaço, e que pode causar diversos distúrbios psicológicos, é a ausência de comunicação com os amigos e família. Então a equipe conseguiu criar uma espécie de interação com realidade virtual”, explicou o técnico da equipe, Adriel Gomes.

No decorrer da competição, Gomes relembra que sempre motivava a equipe para desenvolver da melhor maneira possível os desafios, mas sem preocupação com o resultado. “Eu busquei sempre mostrar para eles que a competição vai muito além do prêmio. A motivação e o aprendizado são fundamentais e foi o que nos trouxe até aqui”, destacou.

A etapa nacional será realizada nos dias 15 e 17 de março de 2019 no Pier Mauá, no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação

Para o juiz chefe geral da etapa norte do torneio, Hélio Santos, as equipes do Norte vem evoluindo significativamente com os robôs ao longo dos anos e isso se torna aparente na competição, sempre muito equilibrada com várias equipes propensas a passar para a etapa nacional.

“Gosto muito de frisar que não é uma parte somente técnica que os juízes levam em consideração na hora de pontuar, a equipe I, Robot, por exemplo, durante todo o evento demonstrou aplicar os valores da FLL e isso resultou em um trabalho muito bom e equilibrado nas três áreas”, disse Santos.

A superintendente do SESI Amazonas, Rosana Vasconcelos, parabenizou as equipes participantes, e também citou o trabalho e o acompanhamento dos pais e professores ao longo de todo o processo para o torneio. “Saibam que o país está mudando por vocês e pelos educadores que os acompanham, todos são campeões”, disse.

Além dos três colocados, as equipes das Escolas SESI da capital, Black and White, da Escola SESI Dr. Adalberto Ferreira do Valle, e Team Prodixy, da Escola SESI Dra. Emina Barbosa Mustafa, foram classificadas para a etapa nacional, que será realizada nos dias 15 e 17 de março de 2019 no Pier Mauá, no Rio de Janeiro.

Confira as equipes ganhadoras do Torneio SESI de Robótica 2018- etapa regional norte:

Premio Especial

Campeão do Desafio de Robôs: Elev3r - Escola SESI Centro Educacional Isolina Ruttmann (Vilhena-RO)

Prêmios Oficiais

Categoria Projeto de Pesquisa

Processo de Pesquisa: Invictos- Escola Municipal Jorge de Rezende Sobrinho (Manaus-AM)

Solução Inovadora: Genius.com- Escola SESI Dra. Emina Barbosa Mustafa (Manaus-AM)

Apresentação: Engenheiros do Futuro-Escola SESI David Nóvoa (Iranduba – AM)

Categoria Design e Desafio do Robô

Design Mecânico: World Doctors-Instituto Federal do Amazonas –Ifam- (Manaus-AM)

Programação: Golden Robots- Escola SESI Centro Integrado do Trabalhador Albano Franco (Gurupi-TO)

Estratégia & Inovação: Teslavince- Manaós Tech (Manaus-AM)

Design do Robô: Tucuna- Escola SESI Marlei Maria Moreira (Araguaína-TO)

Categoria Core Values

Inspiração: Lego Master- Escola SESI Padre Francisco Luppino (Parintins-AM)

Trabalho em Equipe: Team Prodixy- Escola SESI Dra. Emina Barbosa Mustafa (Manaus-AM)

Gracious Professionalism: Elétrons- Escola SESI Abrahão Sabbá (Itacoatiara – AM)

Champion’s Award

1º Lugar: I, Robot- (Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação – CCTI – RR)

2º Lugar: Elev3r-Escola SESI Centro Educacional Isolina Ruttmann (Vilhena-RO)

3º Lugar: Mechatronic Amazon- Escola Municipal Antonina Borges de Sá (Manaus-AM)

Classificadas para o nacional

I, Robot- Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação – CCTI – RR

Elev3r-Escola SESI Centro Educacional Isolina Ruttmann (Vilhena-RO)

Mechatronic Amazon- Escola Municipal Antonina Borges de Sá (Manaus-AM)

Black and White-Escola SESI Dr. Adalberto Ferreira do Valle (Manaus-AM)

Team Prodixy- Escola SESI Dra. Emina Mustafa Barbosa (Manaus-AM)

