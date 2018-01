Tela de 65 polegadas da LG pode ser enrolada como uma folha de papel

A LG tem uma nova tela dobrável. A empresa coreana anunciou durante a CES 2018 um protótipo de um display de 65 polegadas OLED 4K que pode ser enrolado como uma folha de papel.

A ideia de ter uma TV dobrável pode não parecer muito atraente em um primeiro momento, mas o objetivo da LG não é exatamente vender esse produto, e sim demonstrar o protótipo.

A TV dobrável pode ser guardada em uma base quando o usuário não estiver assistindo, abrindo espaço na parede dele durante esse tempo. Assim, ela ajuda a economizar espaço, já que só é montada na hora que o usuário quer, e também pode ser transportada para outros lugares com facilidade.

Não há informações ainda de lançamento de um produto com a tecnologia e por enquanto é apenas um protótipo do que pode vir no futuro.





