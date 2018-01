Veja vídeo: baixe o app que envia notificação de notícias do Em Tempo

Em Tempo lança app que notifica publicação de notícias. | Autor: EM TEMPO

Manaus - A tecnologia "push" é um sistema de compartilhamento de conteúdo da internet para o celular, onde a informação chega até o internauta em forma de “assinatura”. O leitor pode assinar várias editorias de conteúdo e, a cada vez que uma nova matéria é publicada, essa atualização é "empurrada" para o celular do leitor, daí o nome "push", que em inglês, significa "empurrar".

Essa forma de distribuição de matéria é diferente do uso comum da internet, já que o usuário não precisa procurar as notícias. Por meio do aplicativo Em Tempo, o internauta pode selecionar a novidade para se manter informado sobre as notícias com mais agilidade.

Segundo o diretor da empresa Mundiware, responsável pela implantação da tecnologia do aplicativo, com o “push”, diferente do consumo de notícias por redes sociais, o leitor pode selecionar no aplicativo as notícias das editorias que lhe interessam. “Se eu sou uma pessoa que gosta mais de esportes, eu seleciono que quero receber esse tipo de notícias. Essa é a diferença, existe essa filtragem de conteúdo para que você não perca tempo com informações dispensáveis”, disse.

De acordo com o profissional, o consumo de notícias por meio das redes sociais faz com que as pessoas "andem em círculos", porque o leitor consome notícias compartilhadas por um mesmo grupo de amigos. Com o "push" o usuário do aplicativo pode separar os temas que lhe interessam e a possibilidade de receber informação relevante com agilidade é muito maior.

Em Tempo lança app que notifica publicação de notícias. | Foto: Marcely Gomes

Outra novidade no aplicativo é um recurso que permite ouvir a matéria ao invés de ler, a tecnologia converte, instantaneamente, palavras em voz. “Quando você está ocupado, dirigindo, pode ouvir o conteúdo da matéria. Não se trata de um recurso útil apenas aos deficientes auditivos, é uma facilidade para todos os usuários do aplicativo”, revelou Emmanuel, ao ressaltar que o nome técnico do recurso é "TTS", do inglês “text-to-speech”, que significa em tradução livre "texto para falar".





Edição: Luis Henrique Oliveira





