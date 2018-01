Workshop ensina técnicas de gravação e edição para internet

Saber manusear ferramentas digitais é uma necessidade, principalmente para quem trabalha no ramo da comunicação ou tem rotina ligada as mídias digitais. Para quem deseja aprimorar o conhecimento, nos dias 3 e 4 de fevereiro, às 8h, será ministrado pelo produtor de conteúdo digital, Ricardo Moraes, o "Workshop de Vídeo Web".



O curso terá duração de dois dias e as vagas são limitadas. O objetivo é levar conhecimento sobre as técnicas de gravação e edição de vídeos, para aqueles que desejam aprender sobre o mundo da criação para internet. O curso será realizado no Impact Hub, localizado na avenida Ephigênio Salles, 1299, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

"Estamos conectados e os vídeos são uma das formas mais utilizadas para atingir uma variedade de pessoas. Diferente dos textos ou fotos, os vídeos são ferramentas de interatividade, que transmitem uma maior empatia para com o público. Podemos criar inúmeros tipos de sentimentos com as mensagens produzidas em cada vídeo”, afirma Ricardo.

Pensando nisso, o workshop está sendo preparado para atender pessoas de todas as idades, que desejam aprimorar suas técnicas criando seus próprios vídeos para redes sociais ou apresentando produtos ou negócios por meio de vídeos para a internet.

No primeiro dia, os participantes irão aprender como construir cenários, pensando na iluminação, captação de áudio e ajustes de câmera. Para o dia seguinte, será colocado em prática os ensinamentos, dando oportunidade para o aluno produzir os próprios vídeos e aprendendo como editá-los, seja com animação, efeitos, tamanho, inserção de logomarca, em seu próprio computador.

Os interessados em fazer parte do curso devem realizar inscrição no site: http://bit.ly/workshopvideoweb, o investimento é de R$300, e o pagamento pode ser realizado até o primeiro dia de curso.

Para mais informações, basta entrar em contado com a agência F5MD Marketing Digital, pelos números: (92) 993601551 ou (92) 99103 6494.

Serviço:

O que: Workshop de Vídeo Web;

Onde: Impact Hub – (av. Ephigênio Salles, 1299, Aleixo);

Quando: 3 e 4 de fevereiro;

Horário: 8h às 18h;

Investimento: R$300.

Leia mais:

Veja vídeo: baixe o app que envia notificação de notícias do Em Tempo

Descoberta espécie de boto que pode ter mais de 3 milhões de anos

Tela de 65 polegadas da LG pode ser enrolada como uma folha de papel