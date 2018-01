Escola de robótica oferece cursos gratuitos em troca de solidariedade

Cursos de robótica e criação de games são ofertados para crianças e adolescentes gratuitamente em troca de doação de alimentos não perecíveis para ajudar ao Abrigo Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer). É dessa maneira que a escola de robótica Manaós Tech for Kids inova mais uma vez e inicia o ano de 2018 com solidariedade.

Especialmente no período de férias, onde a maioria das crianças está ociosa em casa, a escola oferece oficinas que terão custo zero sendo necessária apenas a doação de cinco quilos de alimentos não perecíveis que serão doados integralmente ao Abrigo Nacer.



"Poder iniciar o ano ajudando a um abrigo que desenvolve um trabalho que admiramos muito, além de transmitir conhecimento, nos deixa extremamente feliz. Isso sem contar que estamos passando para os nossos alunos um saber mais importante do que todas as disciplinas escolares: a solidariedade para com o próximo", destaca o CEO da Manaós Tech, Glauco Aguiar.

A escola teve que aumentar o número de oficinas já que as primeiras quatro turmas foram preenchidas em tempo recorde de menos de 24 horas assim que o anúncio foi feito nas redes sociais. “Esse resultado foi muito bom porque mostra o quanto os pais estão preocupados em investir no conhecimento e na educação de seus filhos. Sem contar também que estão dando bom exemplo de solidariedade ajudando a quem precisa no caso do Abrigo Nacer”, ressalta Glauco.

As próximas oficinas acontecem na unidade da Manaós Tech no HUB da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), na avenida Darcy Vargas, 1200, bairro Chapada.

Veja as turmas:

- Meu primeiro robô 16/01 (8h às 12h)

- Meu primeiro robô 16/01 (13h às 17h)

- Games 2D 17/01 (8h às 12h)



- Games 2D 17/01 (13h às 17h)

- Games 3D 18/01 (8h às 12h)



- Games 3D 18/01 (13h às 17h)





A escola Manaós Tech tem como uma de suas principais atividades a construção de robôs, o estudo sobre mecânica e programação, além de conhecer o universo da criação de games e aprender a editar vídeos para o YouTube.



“Esse primeiro contato com a robótica ou com a programação de forma lúdica, pode mudar completamente a forma que a criança vai enxergar o mundo digital no futuro. Acredito que quanto mais pudermos impactar socialmente nossa cidade, mais perto do nosso objetivo estaremos”, enfatiza Glauco Aguiar.



Mais informações podem ser repassadas por meio dos contatos: (92) 99103-8067 e (92) 98121-0730. As inscrições para as oficinas podem ser feitas neste link.



Abrigo Nacer



Para Cleslley Rodrigues, diretor do Abrigo Nacer, a ação não poderia ser melhor. “Vemos com bons olhos o amor que esse movimento da roda da solidariedade faz girar e ficamos muito felizes com essa atitude da Manaós Tech em abrir mão do lucro para ajudar o nosso Abrigo”, destaca.



Cleslley revela que o Nacer tem capacidade para atender 20 crianças e hoje possui 19. Segundo ele, a maior necessidade no momento é a falta de alimentos e de proteínas.



O Abrigo está em atividade há três anos e dá amparo para crianças e adolescentes em situação de risco. As idades variam de zero a 18 anos. O local também atende adolescentes grávidas em situação de risco. O Abrigo fica localizado na rua 35, número 2B, conjunto Castelo Branco, Parque 10 de Novembro. Cerca de 53 crianças e adolescentes já passaram pelo lugar.





