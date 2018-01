Cânion OLED da LG encanta público da CES 2018, em Las Vegas

Uma instalação imersiva exclusiva que aproveita ao máximo a flexibilidade e a beleza da tecnologia dos displays comerciais da LG Electronics (LG) está encantando os visitantes da CES® 2018 esta semana. O sinuoso Cânion OLED da LG tem 28 metros de comprimento e é formado por 246 displays OLED Open Frame da LG, em configurações côncavas e convexas, oferecendo uma experiência inédita com maravilhas da natureza aos milhares de visitantes da feira.

A tecnologia OLED da LG usa pixels autoiluminados para controlar com exatidão o brilho e a qualidade da imagem. Por dispensarem uma fonte de luz à parte, os displays são extremamente leves, finos e flexíveis. Usando essa tecnologia exclusiva, os displays OLED Open Frame da LG para aplicações comerciais são flexíveis, podem ser usados de forma totalmente customizável e são, simultaneamente, uma obra de arte e um equipamento de sinalização digital funcional.

Recepcionando os visitantes que chegam ao estande da LG, ao lado da entrada principal do Las Vegas Convention Center, o Cânion OLED da LG é composto por telas Open Frame, sendo 90 côncavas e 156 convexas. Os visitantes caminham pela trilha sinuosa do cânion de 28 metros de comprimento e veem imagens encantadoras produzidas por dois milhões de pixels OLED que emitem luz própria.

A incrível experiência de vídeo mostra maravilhas da natureza, como florestas, geleiras, cachoeiras, tempestades de neve e outras cenas impactantes, sendo reforçada pela tecnologia imersiva de áudio Dolby Atmos presente nas TVs LG OLED da linha 2018 disponíveis no mercado de consumo.

A tecnologia LG OLED criou uma nova categoria de displays de alto padrão que entrega imagens arrebatadoras, com pretos perfeitos e cores incríveis, mesmo em ângulos de visualização amplos, ao contrário do acontece com as TVs LCD/LED. Graças à capacidade única da tecnologia OLED de ligar ou desligar completamente cada pixel, os displays OLED da LG mostram cores com um realismo inédito e, ao mesmo tempo, criam um contraste infinito.

Os consumidores que visitarem o estande da LG na CES 2018 (Las Vegas Convention Center, Central Hall #11100) esta semana poderão conhecer, em primeira mão, o Cânion OLED da LG.





