TV QLED 4K de 85 polegadas vai custar R$ 100 mil no Brasil

A fabricante chinesa TCL se prepara para lançar uma linha de produtos premium no Brasil, e um dos primeiros dispositivos será uma TV QLED de 85 polegadas que foi apresentada durante a CES 2018, Las Vegas.

A TCL XESS X6 é uma TV com resolução 4K capaz de exibir 1,07 bilhão de cores, Dolby Vision, som Dolby Atmos de 12 canais e um design que permite tanto pendurá-la na parede como posicioná-la em cima de um rack. Com a tecnologia QLED, também usada em TVs da Samsung, o aparelho promete imagem com mais brilho e pretos mais profundos.

O aparelho usa o sistema Android TV, permitindo a instalação de diversos apps como Netflix. Ela deve ser lançado ainda no primeiro semestre no Brasil. O preço, como era de se esperar, é bem alto: R$ 100 mil.





