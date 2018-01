Inteligência artificial cria milhões de empregos; você está preparado?

Manaus - A inovação e o uso de ferramentas para facilitar a vida têm sido referenciais do progresso ao longo da história, principalmente por meio de revoluções agrícolas e industriais. Hoje, estamos em uma revolução de dados e, à medida que avançamos, as atividades diárias das pessoas também mudam e os próximos anos prometem crescimento de empregos na área da inteligência artificial.

A partir de 2020, a criação de empregos na área de Inteligência Artificial (IA) chegará a 2 milhões de novas vagas, aponta estudo. Mas, afinal, o que é inteligência artificial? E você está preparado para atender a necessidade do mercado de trabalho nesse patamar tecnológico?

A inteligência é similar à humana, articulada por mecanismo ou software. Os principais pesquisadores e livros didáticos definem o campo como "o estudo e projeto de agentes inteligentes", onde um agente inteligente é um sistema que percebe seu ambiente e é capaz de tomar decisões.

Segundo previsão da empresa de tecnologia Gartner, publicada no último dia 28, novos empregos serão gerados nesse segmento. "Inovações significativas no passado foram associadas à perda de emprego temporário, seguido de recuperação. Então, a transformação de negócios e a IA, provavelmente, seguirão essa rota. A Inteligência Artificial melhorará a produtividade de muitos empregos, eliminando milhões de posições de nível médio e baixo. Porém, também criará milhões de novas posições, com habilidades altamente qualificadas, gerenciamento e até mesmo a variedade de nível de entrada e baixa qualificação", comenta Svetlana Sicular, vice-presidente de pesquisas da empresa.

De acordo com os resultados da pesquisa, um em cada cinco trabalhadores responsáveis por tarefas “não rotineiras” contarão com a ajuda da Inteligência Artificial para realização do trabalho. Segundo especialistas, a máquina deverá ajudar os seres humanos e não substitui-los, e a previsão para que isso seja colocado em prática é até o ano de 2022.

A doutoranda em Inteligência Artificial pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Natasha Raposo, relata que as previsões sobre a queda de empregos com o avanço da IA não refletem a realidade. Esse pensamento acaba ofuscando os benefícios da Inteligência Artificial, sendo que as duas forças se complementam.

“A IA tem como objetivo criar soluções computacionais inteligentes, buscando dar um maior retorno sobre as tecnologias computacionais existentes. A máquina não substitui o homem, existe um limite para isso, o homem manipula a máquina. Uma calculadora é capaz de facilitar a nossa vida, mas é preciso que alguém a opere”, explicou Natasha.

“A máquina que monta um carro não precisa ser inteligente e sim operacional. Mesmo que ela se torne inteligente, existe um momento que o carro mudará de modelo. E quando essa mudança acontece, seres humanos sempre estarão lá”.

Questionada sobre a demanda de profissionais para atender esse novo mercado, a especialista relata não existir um número tão grande de pessoas qualificadas na área até o momento.

Edição: Bruna Souza

