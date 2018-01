Ideias tecnológicas prometem melhorar graduações de saúde em Manaus

Manaus - A tecnologia está se desenvolvendo a cada momento e a promessa de melhoria do Ensino Superior nas graduações de saúde vai acontecer por meio de projetos conhecidos como protótipos, em que são visados, por exemplo, cada aluno ter o seu óculos de realidade mista, ter acesso a aplicativos que dinamizam o conteúdo em cada smartphone nas salas de aula, entre outros.

Cerca de dez ideias baseadas em soluções inovadoras para a saúde começam a ganhar forma a partir das 18h30 desta segunda (15) no Samsung Ocean Center, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Neste dia será dado o 'start' da segunda etapa do programa de capacitação tecnológica 'Ocean Lab', em que profissionais da área da saúde, designer, computação e outros reúnem ideias e habilidades que possam ser transformadas em produtos tecnológicos para atender demandas do ensino em saúde.

Programa Ocean Center

Na segunda fase do programa iniciado pela Ocean Center, também chamada de prototipação, os projetos que antes eram apenas ideias, avançam para protótipos em diversos formatos, como exemplo: aplicativo para smartphone, smartwatch, óculos de realidade mista e etc. Os projetos estão divididos em grupos, somando um total de 60 participantes.

Na próxima e última fase do programa, que acontecerá ainda neste primeiro semestre, esses protótipos serão refinados, tornando-se o chamado MVP (Mínimo Produto Viável), atendendo o objetivo final do programa, que é de criar produtos e soluções tecnológicas para atender as necessidades do ensino em saúde.

