Empresa brasileira aposta em inovação em acessórios para celular

São Paulo - Empresas que atuam no segmento de acessórios para celulares apostam cada vez mais em novidades e, consequentemente, no crescimento. Dentre elas, está a Matecki Commerce. Fundada em 2008, a empresalidera o mercado de e-commerce brasileiro nesse segmento, que prevê crescimento em 2018.

A empresa lança agora o Pop Selfie, gadget em formato de adesivo e que pode ser colado na parte traseira do celular, inclusive em cases (capinhas). Por meio de um suporte desdobrável, o usuário pode segurar o aparelho com muito mais facilidade, estabilidade e conforto na hora de tirar selfies, nos mais variados ângulos.

De acordo com Fábio Matecki, diretor da empresa e responsável pelo lançamento do produto no mercado brasileiro, o Pop Selfie chega em boa hora.



"Temos muito potencial de crescimento no país, de acordo com índices de diversas entidades, o que demonstra que acessórios para celulares têm um espaço enorme para se fortalecer. As perspectivas de crescimento são grandes para 2018 e, dessa forma, resolvemos apostar em um acessório inovador e acessível a todos os brasileiros", enfatiza o empresário. "Nossa meta é vender 60 mil unidades neste ano, em todo o país", completa.

Vantagens

Com o crescimento das redes sociais no Brasil, principalmente do WhatsApp, aplicativo social mais usado pelos internautas brasileiras, de acordo com o Grupo Ibope, os usuários têm buscado acessórios que ajudem a facilitar suas vidas, principalmente com preço acessível.

"Pelo fato de o celular ser uma das ferramentas mais importantes para trabalhar, ultimamente, pensamos em um produto que pudesse trazer comodidade, já que além de permitir selfies com mais facilidade, o Pop Selfie, funciona como apoio e serve também para enrolar o fone de ouvido. Para quem dirige e precisa usar GPS pelo celular, esta é uma ferramenta muito eficaz e muito segura", explica Fábio.

