Abertas inscrições gratuitas para o Global Game JAM 2018

Manaus - Estão abertas as inscrições para o Global Game JAM edição 2018 (GGJ 2018). O evento acontece simultaneamente em mais de 90 países e os participantes terão 48 horas para criar um jogo. Em Manaus, o encontro acontecerá de 26 a 28 de janeiro no Samsung Ocean Center, localizado na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA).



As inscrições podem ser realizadas até o dia 26, de forma gratuita, neste link e mais informações pelo facebook. De acordo com o coordenador do evento em Manaus e do curso de Pós-graduação de Jogos Eletrônicos da UEA, professor Jucimar Jr, é um orgulho para a UEA apoiar e sediar mais uma vez o evento. "Sempre estivemos à frente na área de criação de jogos, o evento também é uma oportunidade para os alunos trocarem ideias com outras pessoas", ressalta.

Ainda segundo o coordenador, o staff do evento será composto por alunos e bolsistas do Laboratório de Tecnologia, Inovação e Economia Criativa (LUDUS) da UEA e são esperadas cerca de 60 pessoas durante todo o evento.

Programação do evento



A programação tem início às 14h do dia 26, com a realização do credenciamento dos inscritos, palestra com o coordenador do evento, anúncio do tema para a criação dos jogos e a formação dos grupos. O segundo dia do evento inicia às 8h com uma dinâmica entre os participantes e período para o desenvolvimentos do jogos. Já o terceiro e último dia conta com a apresentação do material pelas equipes. Confira a programação completa no anexo abaixo.

Sobre o Global Game Jam (GGJ)

O Global Game Jam (GGJ) é o maior evento de criação de jogos do mundo, e acontece em escala mundial, e em janeiro de 2017, mais de 600 locais de 93 países criaram milhares de jogos em um fim de semana. Ele é focado no desenvolvimento de jogos com o objetivo de unir, desenvolver a criatividade e compartilhar experiências. Tudo é feito em um ciclo de desenvolvimento de 48 horas. O GGJ incentiva as pessoas a participar e contribuir para esta disseminação global de desenvolvimento de jogos e criatividade.

Sobre o Samsung Ocean Center

O Samsung Ocean Center é um projeto da UEA e tem como missão a capacitação tecnológica e fomento ao empreendrdorismo. O local oferece gratuitamente capacitação técnica combinada com temas relacionados à usabilidade e empreendedorismo, além do contato com especialistas da empresa e do mercado durante todo o ano.

