Seja repórter do portal Em Tempo por meio de aplicativo

Você sabia que pode ser um colaborador na produção de notícias do Portal Em Tempo? Com novo layout, lançado no fim do ano passado, e com uma App que exibe as notícias em tempo real, o portal traz a oportunidade de, ao baixar o app, o usuário encontrar a opção “você repórter”. Na ferramenta, o internauta pode enviar fotos, mensagens e sugestões de pauta, em tempo real.

Para aproximar ainda mais o público, o portal Em Tempo além das redes sociais facebook, youtube e instagram está com aplicativo disponível para IOS e Android por meio do AppStore ou Google Play digitando no campo de busca: "em tempo amazonas". Fácil e rápido de baixar, você fica por dentro das notícias do Amazonas e do mundo e ainda ajuda a produzir conteúdo por meio de notícias que você mesmo pode produzir na própria comunidade.



Na aba principal do app está disponível o “Você repórter”. Nele você insere nome, e-mail, foto e descrição da notícia em: mensagem. Caso não queira ser identificado, você tem a opção de enviar as informações de forma anônima.

Ayane Souza é editora de mídias do Portal em Tempo | Foto: Marcelo Cadilhe

De acordo com a editora de mídias sociais do Portal, por meio da APP, o usuário pode divulgar os assuntos relevantes para o meio social. "O você repórter, do Em Tempo, oferece a oportunidade do cidadão se tornar repórter do Portal, utilizando apenas um smartphone. Dessa forma, o usuário pode contribuir com a cidade, com sua comunidade. Baixando a App, passa a receber notícias também, na palma da mão", sugeriu.

No site do portal Em Tempo, na página principal, você também encontra os ícones para baixar o aplicativo.



Ainda tem dúvida? Confira o passo a passo de como baixar:

