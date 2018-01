WhatsApp agora permite controlar quais notificações você recebe do app

Manaus - Um dos recursos mais bacanas do Android 8 (Oreo) são os canais de notificações. Com a função, é possível controlar que tipos de notificações cada aplicativo pode exibir e dar diferentes níveis de prioridades a ela, alguns alertas podem ter som, outros não ocupam espaço na tela de bloqueio e alguns nem mesmo deixam o ícone exibido na parte superior do celular. O WhatsApp é o mais novo aplicativo a abraçar essa funcionalidade.

A novidade foi percebida pelo Android Police, embora não seja possível cravar quando ela apareceu no aplicativo. O recurso também não é exclusivo da versão beta e já está disponível para usuários da versão estável do aplicativo, desde que, claro, o celular esteja rodando o Android Oreo.

Com o recurso, por exemplo, você pode definir que não deseja receber notificações de grupos, sem precisar silenciar ou sair da conversa. | Foto: Reprodução

Existem 10 tipos de notificações usadas pelo WhatsApp que agora podem ser controladas. As duas principais são as conversas em grupo e as mensagens individuais, mas existem outras como o alerta de backup do histórico de mensagens, reprodução de mídia e outros.

Com o recurso, por exemplo, você pode definir que não deseja receber notificações de grupos, sem precisar silenciar ou sair da conversa. Ou então você simplesmente pode continuar recebendo notificações, mas definir que elas não podem mais emitir som. Enfim, a liberdade de personalização é praticamente total.





