Nokia pode lançar smartphone com cinco câmeras

Brasil - A HMD Global, dona da marca Nokia, pode estar planejando um smartphone bastante diferente. De acordo com rumores, a empresa prepara o lançamento de um dispositivo com um conjunto de cinco câmeras.

Segundo o site PhoneArena, a informação vem de uma fonte com acesso a dados sobre a Foxconn, responsável pela fabricação do dispositivo. A Nokia usaria um conceito parecido com o da câmera Nokia OZO, que possui oito lentes, só que adaptado para um smartphone.

Leia também: Alerta! Fumaça das queimadas da Amazônia pode causar câncer

A HMD Global teria desenvolvido um aparelho circular, e no centro dele estariam cinco buracos formando um círculo. Cinco deles acomodariam as lentes da câmera, e os outros dois ficariam com flashs LED.

Não há detalhes de como deve ser o funcionamento do dispositivo, muito menos especificações das lentes adotadas pela empresa. Atualmente, HMD Global e Foxconn buscam uma forma de produzir o dispositivo em grande escala, e a expectativa é que ele seja oficialmente apresentado até o fim de 2018.





Leia mais:

Adolescente escapa da morte após sequestrada e torturada em Manaus

Ex-presidente da Câmara de Parintins é executado a tiros

Penarol vence Rio Negro na estreia do Campeonato Amazonense