Na era digital, especialistas tiram dúvidas da febre amarela pela web

Brasil - Na era da internet e das lives do Facebook, esses recursos se tornaram cada vez melhor na disseminação de informações. Tanto é que para esclarecer as principais dúvidas em relação à transmissão e à prevenção da febre amarela - doença que tem despertado a atenção da população devido ao aumento de casos -, pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) participaram de uma transmissão ao vivo nesta quinta-feira (25), na página da Fiocruz no Facebook.

O público também pôde participar no local, acompanhando a transmissão diretamente no auditório Emmanuel Dias, do Pavilhão Arthur Neiva, na avenida Brasil, 4.365 - Campus da Fiocruz, em Manguinhos, no Rio de Janeiro.

Entre os participantes estavam os especialistas Ricardo Lourenço, chefe do Laboratório de Mosquitos Transmissores de Hematozoários do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz); Rivaldo Venâncio, coordenador de Vigilância em Saúde e Laboratórios de Referência da Fiocruz; e André Siqueira, médico infectologista do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz).

A transmissão ao vivo pelo Facebook durou pouco mais de 1 hora, teve mais de 700 comentários e mais de 1 mil compartilhamentos até as 18h.

A febre amarela é transmitida por uma espécie de mosquito comum em áreas da África e da América do Sul. A vacinação é recomendada antes da viagem para determinadas áreas. Os casos leves causam febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos.

Os casos graves podem causar doenças cardíacas, hepáticas e renais fatais. Não existe um tratamento específico para a doença. Os esforços se concentram no controle dos sintomas e na limitação das complicações.





