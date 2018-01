Quer saber se seu filho está viciado em games? Faça o teste

Manaus - Por muito tempo existiu a discussão se o vício em videogame seria uma doença ou não. Agora, a Organização Mundial da Saúde (OMS) colocou uma pedra final nessa questão e logo no início do ano, quando a entidade considerou o transtorno de jogo como uma doença e irá incluir o distúrbio na lista de males.

Mas a dúvida que ainda permanece em nossas cabeças é: será que o meu filho ou alguma criança da minha família sofre com o vício em videogames? A resposta é: não necessariamente.

De acordo com o pediatra Luiz Afonso Britto, professor de pediatria na UFAM / UEA / FMT e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, os pais ou responsáveis precisam avaliar bem as crianças antes de definirem a dependência de videogame.

"Em alguns casos, as crianças podem gastar muito tempo no sofá, tornando-se sedentárias e reclusas. Por vezes, não fazem os deveres de casa e podem deixar de desenvolver até a capacidade de se divertir com outras crianças ou mesmo se tornar antissocial. Mas esses problemas não significam que uma criança sofre com o transtorno", explicou Britto.

Pediatra amazonense elaborou um teste para os leitores do Em Tempo descobrirem se os filhos precisam de ajuda médica. | Foto: Divulgação

Ainda de acordo com o pediatra os jogos, podem se tornar patológicos e assemelhar-se a um verdadeiro vício caso as crianças que jogam games preencherem os critérios clínicos para um “vício” como só querer jogar videogame e não viver a vida. "Os comportamentos típicos dos viciados em games devem ser observados por um período de mais de 12 meses para que um diagnóstico seja feito. Mas a nova CID irá reforçar que esse período pode ser diminuído se os sintomas forem muito graves".

Segundo a OMS, os sintomas dos distúrbios incluem: não ter controle de frequência, intensidade e duração com que joga videogame; priorizar jogar videogame a outras atividades;continuar ou aumentar ainda mais a frequência com que joga videogame, mesmo após ter tido consequências negativas desse hábito;

Para Britto, os jogos dominam a vidas do viciado, porque jogar dá uma sensação de euforia, uma sensação de alívio de sentimentos ou mesmo um falsa sensação de ajuda para aquelas crianças e jovens que querem fugir da realidade. "Se o jogo interfere dessa maneira na vida de seus filhos, incluindo na escola e nas relações sociais é necessário ficar atentos e levar imediatamente ao médico", ressaltou Britto.

Assim, ele conclui que o vício patológico em jogos é mais sobre a quantidade de tempo que seu filho passa jogando do que vivendo a vida normal de uma criança, que deveria estar estudando, brincando e interagindo com a família e amigos.

Como identificar?

Por enquanto, segundo a OMS, o transtorno de jogo é o único ligado à tecnologia que ganhou esse status de doença. A entidade também já recebeu pedidos para incluir como doença o transtorno de binge-watching, o vício de fazer maratonas em frente à TV e smartphones.