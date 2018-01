Amazon inaugura loja com compras registradas por aplicativo nos EUA

Manaus - Inovando no mercado, a Amazon abriu na segunda-feira (22) sua primeira loja de conveniências que não possui caixa registradora e tampouco atendentes para registrar as compras dos clientes. Chamada Amazon Go, a loja passou por mais de um ano de testes antes de inaugurar em Seattle, sede da gigante do varejo online, para clientes gerais. Isso porque a loja já funciona desde 2016, mas suas portas estavam restringidas aos funcionários da companhia.

Quem visitar a loja de 167 metros quadrados, deve saber que será monitorado por sensores o tempo todo. Isso porque são eles e câmeras habilitadas com visão computacional os responsáveis por registrar aquilo que você pega da prateleira ou devolve.

Leia também: Netshoes terá de avisar 2 milhões de clientes de vazamento de dados



Para descobrir quem cobrar e quanto, a Amazon identifica seus compradores ao escanear seus QR code e ao passarem por uma catraca fechada.

Os clientes são cobrados após deixarem a loja usando o cartão de crédito registrado no aplicativo da Amazon. Aliás, importante dizer que clientes só terão uma experiência de compra na Amazon Go caso tenham o aplicativo em questão instalado em seus smartphones.

Sem filas

A Amazon se tornou a maior varejista online do mundo e seu poder de disrupção se estende a uma série de iniciativas para entender e atender um consumidor em tempos digitais, incluindo a criação de uma loja física.

Ao entregar uma loja que não possui caixa registradoras, a Amazon retira da equação uma das coisas mais chatas da experiência da compra, digamos, tátil: as filas.

A companhia não informou ainda se abrirá novas unidades da Go, mas reforçou que não planeja levar a tecnologia para as maiores e mais complexas lojas da Whole Foods Market. No ano passado, a Amazon comprou a rede de supermercados de alto padrão por US$ 13,7 bilhões.





Leia mais:

Duas Luas Cheias no mesmo mês? Fenômeno ocorre nesta quarta: veja

Quer saber se seu filho está viciado em games? Faça o teste

Restos humanos de mais de 170 mil anos são encontrados em caverna