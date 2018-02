Google lança ferramenta que ajuda a procurar emprego

| Foto: Divulgação/Google

O Google, sempre inovador, lança uma ferramenta que pode ajudar quem está procurando emprego. O buscador vai garimpar sites e mostrar uma lista de oportunidades para quem está desempregado ou procura novas oportunidades no mercado de trabalho.



Antes, o Google indicava sites com as vagas, mas não entregava a lista pronta de oportunidades e o usuário tinha que entrar em site por site. Quem já procura emprego pela internet sabe que essa pesquisa pode ser exaustiva e pouco eficiente. A novidade está sendo liberada aos poucos para os usuários hoje.

De acordo com Nick Zakrasek, gerente de produto do Google, a empresa considera que o usuário deve contar com mais funcionalidade nessa busca, ficando apenas com a responsabilidade de decidir se quer trabalhar ou não na empresa encontrada.

Veja como vai ser se o usuário pesquisar, por exemplo, empregos em engenharia na caixa de busca:

| Foto: Divulgação/Google

Como fazer a pesquisa



A pesquisa é feita na caixa de busca e, além do cargo ou nome da profissão, os usuários podem filtrar a busca por localização e receber uma lista de empregos perto dele, já que a ferramenta é integrada ao Google Maps. Basta pesquisar usando o termo “trabalhos próximos a mim”.

Para encontrar oportunidades profissionais em Manaus, por exemplo, o usuário só terá que escrever Empregos em Manaus, na caixa de busca.



Outros filtros



Outra possibilidade de filtro é por tipo de jornada (integral ou meio período) por setor ou categoria ou por requisitos da vaga, como experiência prévia. Quem procura o primeiro emprego, por exemplo, pode pesquisar usando o termo: empregos sem experiência prévia.

Outra facilidade da ferramenta é a possibilidade que ela dá ao usuário de receber notificações quando surgir uma vaga de emprego com as características desejadas por ele.



Parceiros



No Brasil, a iniciativa já tem como parceiros como LinkedIn, Vagas, Trampos.com, Love Mondays, OLX e Empregos.com.br, mas qualquer empresa pode participar já que a ferramenta é aberta. Nesse primeiro momento, os usuários brasileiros não terão acesso a vagas em outros países, mas a empresa deixa em aberto essa possibilidade no futuro.

