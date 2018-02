WhatsApp vai disponibilizar chamada de vídeo em grupo

Função, que antes era limitada a apenas duas pessoas, pode ser utilizada para reuniões em pequenas e médias empresas. | Foto: Reprodução

São Paulo – Usuários do WhatsApp poderão ter mais um recurso à sua disposição: chamadas de vídeo em grupo. A função, que está disponível apenas na versão de testes do aplicativo, foi descoberta pelo site WABetaInfo, conhecido por testar as versões preliminares do app.



Leia também: Dia da Internet Mais Segura alerta sobre riscos do uso por crianças

Antes, a função era limitada a apenas duas pessoas, e o novo recurso pode ser utilizado para reuniões em pequenas e médias empresas que não dispõem de sistema de videoconferência. Algumas evidências do recurso foram encontradas nos últimos meses, mas a quantidade de pessoas que podem participar das chamadas ao mesmo tempo só foram detectadas na versão 2.17.443 do aplicativo, para telefones com sistema Android.



Quando se tenta alternar entre chamadas de voz e vídeo, aparece uma mensagem que denunciou a novidade, ainda escondida: não foi possível alternar entre voz e videochamada porque esse recurso não está disponível em “chamadas em grupo”.

Para o mundo corporativo, o WhatsApp lançou um aplicativo chamado WhatsApp Business. Gratuito para download, o aplicativo foi desenvolvido para atender as necessidades de uma pequena empresa, e facilita a interação com os clientes, fornecendo ferramentas para automatizar, classificar e responder rapidamente as mensagens.





Leia também:



Google lança ferramenta que ajuda a procurar emprego

Dólares agora poderão ser comprados por meio de aplicativo no celular

Afinal, uso de celular causa câncer? Pesquisadores ainda têm dúvidas