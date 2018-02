Sabonete de pupunha e buriti? Conheça o poder dos óleos amazônicos

Manaus - A matéria prima amazônica já é usada no desenvolvimento de muitos produtos cosméticos. No Estado, pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) criaram um sabonete líquido e em barra com propriedades do buriti e da pupunha com benefícios que vão além dos aromas amazônicos, pois esses frutos possuem funções hidratantes e efeitos anti envelhecimento da pele.

Os óleos usados no sabonete tem substâncias pro vitamina A, evitam os radicais livres e protegem a pele pois os são ricos em propriedades anti oxidantes, permitindo uma higienização da pele sem ressecamento.

Exemplar do sabonete em barra. | Foto: Marcelo Cadilhe

A responsável pelo sabonete líquido de buriti e pupunha é a pesquisadora do Inpa Dra. Helyde Marinho, que falou ao Em Tempo sobre o desenvolvimento do sabonete e o diferencial para o mercado. “O sabonete líquido tem maior absorção e penetra na pele profundamente, deixando-a com aspecto macio, sem aparência oleosa e proporcionando maior elasticidade e proteção contra a ação dos radicais livres”, informou.

A elaboração do produto foi fruto de um cuidadoso Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de alunos do curso de farmácia no desenvolvimento do sabonete. "Orientamos e desenvolvemos a técnica correta de extração dos bioativos dos frutos para não perder os princípios ativos. Um produto qualquer pode oferecer um perfume dos frutos, mas sem as técnicas corretas de extração dos óleos, eles perdem suas propriedades mais importantes", disse.

Segundo a pesquisadora, os óleos são fotossensíveis e sujeitos à oxidação, esse processo degrada o produto, restando somente o óleo, sem as atividades que são o diferencial.

Sabonete líquido penetra mais profundamente a pele. | Foto: Marcelo Cadilhe

Para a produção do biocosmético, Helyde relata que seleciona os frutos com pigmentação mais forte, por terem maior concentração das propriedades benéficas para a pele. Extraídos da polpa dos frutos maduros, os óleos do buriti e da pupunha contêm carotenoides, um tipo de pigmento presente em frutos vermelhos, ricos em propriedades que ajudam a proteger a pele dos efeitos dos radicais livres que causam o envelhecimento da pele.



A patente do produto foi concedida em 2015 e garante os direitos de propriedade do sabonete líquido produzido a partir do óleo da pupunha e do buriti, evitando sua produção e comercialização indevida.

“Estamos aguardando a comercialização, pelo setor de transferência de conhecimentos. Durante as feiras internacionais promovidas pelo Inpa, as empresas interessadas nos procuram para negociar a produção em larga escala do produto”, finalizou a pesquisadora.





