Mensagens apagadas no Whatsapp? Veja como recuperá-las

Manaus - Nos últimos meses, o WhatsApp tem passado por várias atualizações e adquirido novas funções, entre elas a de “apagar mensagens para todos”, muito utilizada em grupos e até mesmo em conversas individuais, está disponível por apenas sete minutos. Mas você sabia que essas mensagens podem ser recuperadas?

Programadores descobriram uma falha no sistema que permite recuperar o conteúdo da mensagem apagada. Com essa função, foi criado o aplicativo WA Delete for Everyone, que consegue recuperar o conteúdo original da mensagem.

Para utilizar o app, no entanto, é preciso autorizá-lo a registrar as notificações do WhatsApp. Assim, se você não se sente confortável e seguro com essa permissão, é melhor nem instalar o aplicativo, que já está disponível na Google Play Store.

A versão gratuita do aplicativo tem um número limite de mensagens guardadas. O máximo é de 50 mensagens em cada contato. Para configurar, toque na engrenagem > "Tamanho do log de mensagens". Caso queira aumentar esse número, você pode adquirir a Versão Pro.

O WADelete for Everyone não é o único aplicativo do gênero. Outros aplicativos, como o Nova Launcher, permitem recuperar as mensagens apagadas do aplicativo de mensagens, mas somente nos dispositivos com o sistema operacional Android. De qualquer forma, para não comprometer o celular, o melhor método ainda é o cuidado na hora de enviar mensagens pelo WhatsApp.

Edição: Lívia Nadjanara

