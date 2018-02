Já pensou se o WhatsApp mostrar quem faz 'print' de conversa?

Manaus - Para facilitar a vida dos seus usuários, nos últimos anos, o aplicativo de mensagens WhatsApp tem liberado uma série de funcionalidades em suas atualizações frequentes, como o caso da possibilidade de chamadas em vídeo, listas de transmissão de mensagens e conversas em grupo. Outras funções ainda estão escondidas, mas já podem ser acessadas, como chamadas de voz e vídeo em grupo, e ainda a possibilidade de recuperar conversas apagadas.

Mas e se, de repente, você pudesse saber que a pessoa com quem você está conversando privadamente ou em grupo fez um "print" da sua conversa? A função ainda não está disponível e tampouco foi anunciada entre as próximas atualizações, mas aplicativos como o Instagram, que faz parte do mesmo grupo do WhatsApp, passou a mostrar quem fez um "print" de alguma mensagem da seção “Direct”. O assunto foi colocar em discussão após as atualizações das diversas funções do app.

Para o professor Dr. Eduardo Souto, do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas (IComp/Ufam), que trabalha com dispositivos móveis já há algum tempo, é improvável que uma função como esta seja criada. O que pode acontecer, de acordo com o pesquisador, seja o bloqueio de conversas, como acontece em documentos no formato PDF.

“Quando você conversa pelo WhatsApp, você tem conversas com quem você conhece ou tem interação. Pode ser que essa pessoa use de má-fé e disponibilize a sua conversa para terceiros. Isso é uma violação de privacidade. Imagina só que uma conversa sua, pessoal e privada, vá para Internet, para que todo mundo veja?”, questiona o pesquisador.

De qualquer maneira, é sempre bom ficar atento às novas funcionalidades do WhatsApp. E muito cuidado na hora de ter uma conversa mais particular. Afinal, pode ser que um dia, ela possa ser "printada" e jogada na rede, para todo o mundo ver.





