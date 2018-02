Estude para o Enem com videoaulas grátis pelo Mecflix

O nome lembra a Netflix, outra plataforma reconhecida mundialmente por exibir filmes e séries | Foto: Reprodução

Manaus - As videoaulas se tornaram um dos meios mais utilizados pelos jovens estudantes hoje em dia. A partir desta tendência, o Ministério da Educação (MEC) criou o Mecflix, uma plataforma toda dedicada para conteúdo de estudos, em diversas áreas de conhecimento. A iniciativa faz parte do programa “Hora do Enem”, que já vem ajudando milhares de candidatos do exame nacional.

O nome lembra a Netflix, outra plataforma reconhecida mundialmente por exibir filmes e séries, mas em vez de séries e filmes, os usuários vão encontrar no Mecflix videoaulas gratuitas das mais diversas disciplinas, como Português, Matemática, Física, Geografia, História, Química, Biologia, Filosofia, Inglês, dentre outros.

O MEC informou que a ferramenta está pronta para uso | Foto: Reprodução

Mas o Mecflix não se limita apenas a exibir vídeos gratuitos. A plataforma concentra ainda outras facilidades para os estudantes como a possibilidade de fazer simulados, acompanhar pela TV, criar planos de estudos, ou até fazer todas as ações simultaneamente. O MEC informou que a ferramenta está pronta para uso já com milhares de vídeos disponíveis.

Ainda é possível fazer sugestões dentro da plataforma, diretamente para os desenvolvedores, bem como fazer pesquisas de temas variados. Para entrar no portal basta acessar o site http://mecflix.mec.gov.br/. Confira abaixo outras possibilidades do Mecflix:

* Salvar as videoaulas que achar interessante, criar ou escolher uma playlist para o vídeo;

* Compartilhar suas playlists com seus amigos;

* Avaliar o conteúdo fornecido, clicando no botão de curtir abaixo do vídeo;

* Personalizar a exibição das videoaulas;

* Visualizar as playlists de outros usuários;

* Fazer anotações e acessar essas anotações através de seu painel de usuário;

* Personalizar seu perfil de usuário com foto;

* Completar seu cadastro com informações sobre escolaridade, se já fez o ENEM, data de nascimento e cidade, e atualizar informações de acesso;

* Acessar o portal da Hora do ENEM;

