Conheça os 5 melhores Apps para aprender outro idioma de graça!

Aprender outro idioma de graça, na hora que quiser e em qualquer lugar? Já é possível com os aplicativos disponíveis. Obter outra língua online ajuda no mercado de trabalho que está cada vez mais exigente. Esse é um dos recursos para o trabalhador sair na frente e garantir um emprego. Separamos uma lista de sites e Apps que podem te ajudar a aprender ou aprimorar outro idioma.

O aplicativo queridinho dos iniciantes é o Duolingo, de forma interativa e prática você pode começar a aprender a língua em forma de jogo. A cada estágio uma nova fase onde você pratica a escrita, oralidade e audição. O melhor de tudo é que você não precisa saber o idioma, perfeito para quem não sabe nada sobre a língua. O App tem idiomas de inglês, espanhol, francês, alemão e italiano. Todo o recurso é gratuito e está disponível para Android e IOS.

Apesar de possuir um cenário infantil, o Lingualeo é ótimo para quem é iniciante ou já tem noções da língua inglesa. Os recursos são parecidos com o do Duolingo, mas o diferencial são os vídeos, cursos de gramática específica, vocabulários especialmente separados por temas e treinamento em níveis mais difíceis. E se você não tem muito tempo ele ainda se adapta a você, com perguntas direcionadas a idade, tempo disponível para estudo, dificuldade e temas específicos que o aluno goste de estudar. Você pode baixar pelo Android e iOS.

Lições curtas e dinâmicas com cerca de 15 minutos? O Babbel promete te ajudar a aprender outro idioma de forma rápida. Primeiro você escolhe a melhor forma de começar os estudos: principiante, intermediário ou avançado. Se você quer aprender o vocabulário de uma área específica, ele permite selecionar outros recursos. Além do inglês, ele ainda oferece 12 opções de línguas estrangeiras, como turco, norueguês, polonês dentre outras. A dinâmica é interativa, com jogos, treinamento de pronúncia e sistema de revisão para ajudar na memorização de ensino. .O aplicativo é disponível para Android e iOS.

Especializado na língua inglesa o Voxy é um aplicativo popular com mais de 2,5 milhões de usuários no mundo. O App é atualizado diariamente permitindo ler notícias, ouvir músicas e conversações para o usuário ler e ouvir a pronúncia das palavras. As aulas são personalizadas de acordo com o nível de inglês e objetivos, que podem ser, por exemplo, para uma viagem, um trabalho e até mesmo para testes como o TOEFL (Teste de Inglês com uma Língua Estranheira). Disponível no Google Play (Android) e na App Store (iOS, iPhone)

O aplicativo gratuito "Na ponta da língua" funciona como uma espécie de tradutor com seis idiomas disponíveis. Pode ser muito útil durante viagens internacionais, ir às compras, restaurantes, até mesmo em caso de emergências e na hora de se hospedar.. Por enquanto, ele está disponível apenas na App Store (iPhone)

Site

Você pode adquirir um segundo idioma com o BBC Languages. Ele é um portal gratuito que reúne 40 opções de línguas estrangeiras. Para começar, você precisa ter algum conhecimento em inglês, pois a plataforma está neste idioma. Porém a navegação é fácil e inclui exercícios, jogos, áudios e vários materiais didáticos. Lá, você pode aprender por exemplo: mandarim, grego, italiano, chinês, francês dentre outros. Vale a pena acessar.

