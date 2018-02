Promoção! Canais telecine serão liberados gratuitamente por dez dias

Veja a lista de reprodução de filmes nacionais e internacionais programados para exibição nesses dias | Foto: Divulgação

Manaus - A rede de canais de televisão por assinatura Telecine vai liberar os seis canais disponíveis durante dez dias para todos os assinantes de TV paga. O fato que vai atingir milhões de brasileiros vai acontecer na próxima sexta (23) e vai até o domingo (4).

O acesso ao Telecine Play e aos seis canais da rede serão liberados para quem quiser curtir o melhor do cinema quando e onde preferir. Veja a lista de reprodução de filmes nacionais e internacionais programados para exibição nesses dias: Polícia Federal: a Lei É Para Todos

O filme nacional mais visto em 2017, será a primeira estreia do sinal aberto, no dia 24, às 22h nos canal Telecine Premium e no serviço do Telecine Play. No sábado seguinte, 3 de março, é a vez de Velozes e Furiosos 8, que levou mais de 8,5 milhões de espectadores brasileiros aos cinemas.

Domingo, 4 de março, o Telecine Pipoca vai ferver com a maratona de 12 horas de seis filmes da franquia Velozes e Furiosos, encerrando com mais um sucesso estrelado pelo protagonista dos oito filmes, Vin Diesel, xXx: Reativado. Todos os filmes também vão estar disponíveis no Telecine Play.

Especiais do Oscar

Na faixa das 22h do Telecine Premium serão exibidos três dos indicados à 90ª edição do Oscar: Logan, Guardiões da Galáxia Vol.2 e A Bela e a Fera. Entre os favoritos para juntar a família toda no Telecine Pipoca estão D.P.A. – O Filme, O Poderoso Chefinho, Trolls, Rogue One: Uma História Star Wars, Moana: Um Mar de Aventuras e Procurando Dory.

Terror

O terror invade o Telecine Action na noite de 25 de fevereiro, com a trilogia de Doce Vingança.

No mesmo dia, o Telecine Cult será tomado pelos heróis dos anos 80, em clássicos como Matador de Aluguel, Duro de Matar, Mestres do Universo, Conan, O Bárbaro (1982), O Exterminador do Futuro e Robocop – O Policial do Futuro.

Para fechar a programação especial, a dica é passar o último dia do sinal aberto maratonando no Telecine Play e Telecine Cult com longas premiados no Oscar. Patton – Rebelde ou Herói?, Laços de Ternura, Amor, Sublime Amor, Platoon, A Malvada, Perdidos na Noite e Noivo Neurótico, Noiva Nervosa são os confirmados para serem exibidos nas últimas horas da promoção.

