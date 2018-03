Melhor câmera de celular do mundo não é da Apple: veja

Brasil - Especializado em câmeras, o site DxOMark acaba de atualizar seu ranking com as melhores câmeras de smartphones do mundo. E um dispositivo recém-anunciado é o novo dono do primeiro lugar.

O Galaxy S9+, da Samsung, ultrapassou o Pixel 2, do Google, e o iPhone X, da Apple, para conquistar o título de melhor câmera de celular do mundo, segundo a análise do DxOMark. O aparelho ganhou nota 99 dos especialistas do site.

Ranking

Samsung Galaxy S9+ Google Pixel 2 Apple iPhone X Huawei Mate 10 Pro Apple iPhone 8 Plus Samsung Galaxy Note 8 Apple iPhone 8 Google Pixel HTC U11 Vivo X20 Plus





No papel, as câmeras do Galaxy S9+ realmente prometem. Na parte de trás há duas delas, ambas de 12 MP. A principal usa uma lente de ângulo aberto e tem estabilização óptica. A secundária é uma teleobjetiva, também com estabilização óptica.

Juntas, as câmeras permitem que o usuário aplique zoom óptico de 2x ou um efeito de foco em que o plano de fundo fica borrado e o primeiro plano fica em destaque. Mas o que realmente chama a atenção no S9+ (e também no S9) é a abertura variável.

A câmera principal do S9+ pode ajustar a abertura do diafragma, ficando em f/1.5 para capturar mais luz em ambientes escuros, ou em f/2.4, para preservar a nitidez em ambientes mais claros. O ajuste pode ser feito manualmente ou automaticamente.

Já na parte frontal, o S9+ tem uma câmera básica de 8 MP e abertura fixa de f/1.7. Em seu veredito, o DxOMark afirma que o aparelho "não tem qualquer fraqueza óbvia", e que tem performance "muito boa em todos os testes de foto e vídeo".

Só em foto, o S9+ fez 104 pontos, enquanto em vídeo ficou um pouco abaixo de outros celulares, com 91 pontos. A melhor performance do aparelho foi em exposição em contraste. Mas nos testes com o efeito de fundo borrado, a nota foi um pouco mais baixa devido a pequenas falhas de isolamento.

"O Galaxy S9+, da Samsung, é um smartphone sem qualquer fraqueza real no departamento da câmera", conclui o DxOMark. "A Samsung está definindo o ritmo para 2018. Vamos ver se a concorrência consegue acompanhá-la."





