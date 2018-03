Sua tv não é digital? você pode buscar seu kit gratuito para conversão

erente regional norte da Seja Digital , Maísa Porto com o kit de distribuição de sinal analógico | Foto: Marcely Gomes

Manaus- Se você tem televisor de tubo, participa de programas do governo federal e ganha até três salários mínimos, pode pegar seu conversor digital gratuitamente pelo Seja Digital. A partir do dia 30 de maio o sinal analógico será encerrado em Manaus, Iranduba (distante 27 km de manaus) e Careiro da Várzea (distante 23 km da capital).



A campanha que começou no dia seis de fevereiro já distribuiu mais de 100 mil kits nas três cidades do Amazonas ( Iranduba, Careiro e Manaus), porém mais de 50% da população ainda não foi fazer a retirada do conversor, que é gratuito. A meta é que mais de 240 mil conversores sejam distribuídos no Amazonas, alcançando mais de 90% da população dos municípios.

A gerente regional norte do Seja Digital, Maísa Porto , em visita ao EM TEMPO, explica que a distribuição dos kits é importante tanto para a população, como para o governo e comércio em geral.

"É bom para a população porque ela acaba atualizando seus dados e voltando a participar dos programas de governo. Além disso, o governo se beneficia por haver essa atualização de cadastro. Outro grupo beneficiado é o comércio, pois geramos emprego e renda por meio da formação de técnicos para auxiliar nas instalações, em curso ofertado pelo SENAI", informou a gerente.



Gerente regional norte da Seja Digital , Maísa Porto, alerta a população para retirar o kit antes do desligamento do sinal | Foto: Marcely Gomes

E para aqueles que forem retirar o kit, ainda podem participar da ação que distribui prêmios em dinheiro. "Para estimular a instalação imediata dos kits, vamos ter uma premiação quinzenal de 25 cartões no valor de R$ 2 mil cada para os beneficiários. A partir do momento que ele instala o kit já está participando", finalizou.

I nteressados em adquirir o kit podem ligar gratuitamente no 147, que funciona 24h por dia, ou procurar informações no site. Existem mais de 240 mil pessoas cadastradas, mas muitas não têm procurado para recebimento do benefício.

Presidente da Seja Digital Antônio Marlleto, esteve no lançamento de distribuição dos kits conversores em fevereiro deste ano (2018) | Foto: Taina Benevides

Entenda como funciona O sinal digital beneficiará o telespectador oferecendo imagem mais nítida, som de melhor qualidade (como imagem e som de cinema), possibilidade de mobilidade e interatividade, sem interferências e ruídos. Televisores fabricados antes de 2010 necessitam de conversores digitais, como as TVs de tubo. O kit para a conversão que é composto por uma antena UHF e um conversor, será distribuído gratuitamente pela Seja Digital. Os benefícios são voltados para famílias de baixa renda, que participam de programas sociais do governo federal.

Como saber se eu preciso?



Os aparelhos mais recentes não precisam do kit, pois possivelmente já contam com conversor embutido. Você deve conferir através do menu de sua TV, através do manual ou conferir com o fabricante. Procure sempre pelo selo DTV. Se ele estiver na sua TV, ela já está preparada para receber o sinal digital. Quer saber se sua Tv já é digital? Click aqui.

Eu não sou beneficiado

Caso você não esteja dentro dos critérios para o benefício gratuitamente, empresas de tecnologia oferecem o kit para venda. O valor pode variar de R$ 100 a R$200. Para mais informações acesse o Seja Digital ou ligue gratuitamente para o número 147. Sobre o desligamento do sinal

O desligamento do sinal analógico vem ocorrendo no Brasil desde 2016. A primeira cidade beneficiada foi Brasília (DF) e, neste ano de 2018, cidades como Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Belém (PA), Natal (RN), Teresina (PI), Manaus (AM), entre outras capitais. A previsão é que todas as cidades do Brasil sejam digitais até 2023.

