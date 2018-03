Galaxy LED melhora performance e aumenta controle de operações

São Paulo – A Galaxy LED é uma empresa de São Paulo, especializada no desenvolvimento de produtos de iluminação com tecnologia LED, e está apenas há três anos no mercado, mas com um avanço significativo. A companhia contabiliza uma média de 850 pedidos mensais e é responsável por cerca de 16% de toda a importação de LEDs no Brasil.

Além disso, obteve um aumento em seu faturamento de mais de 30% em 2017. Buscando a liderança no segmento e com um crescimento exponencial desde sua criação, escolheu as tecnologias da TOTVS para iniciar uma nova fase.

A companhia possui um centro de distribuição próprio, em Joinville, que comercializa seus produtos a todo tipo de mercado, desde grandes redes de lojas de materiais de construção até o varejo de vizinhança. Pensando nisso, percebeu que para atender as necessidades dos clientes com rapidez e agilidade, garantindo confiança e o melhor atendimento, seria fundamental a escolha de uma tecnologia que suportasse as demandas e apoiasse toda a operação.

Para viabilizar o novo momento de crescimento, a Galaxy LED implantou o software de gestão da TOTVS e seus módulos especialistas no modelo de subscrição, além de coletores de dados para apoiar os processos logísticos e da solução TOTVS Inteligência Fiscal, 100% na nuvem, para atender as obrigações fiscais, de acordo com as exigências do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

Antes da chegada da TOTVS, a empresa controlava tudo com planilhas e não tinha informações integradas, gerando atrasos, processos fragmentados, lentos e informações dispersas, além de dificuldades para controlar as entradas e saídas dos produtos, o que ocasionava possíveis erros internos, atrasava as entregas e diminuía a produtividade da equipe.

Com a tecnologia, a empresa melhorou a visibilidade do seu estoque e a rastreabilidade das entregas. Agora, é possível monitorar o pedido, desde a saída do centro de distribuição até a entrega, sem falhas de comunicação. A Galaxy LED eliminou os controles manuais e obteve ganhos não só na padronização, mas na agilidade em todas as etapas da operação, permitindo maior eficiência e um atendimento proativo.

Produtividade

A Galaxy LED fez um levantamento da sua produtividade e rotinas nos últimos anos e pode concluir que, após a adoção das tecnologias, a companhia obteve um aumento de 35% de eficiência operacional, melhorando a integração de todos os setores, reduzindo custos, prazos e possíveis erros, além de melhorar a qualidade dos serviços e produtos.

“O apoio da TOTVS foi fundamental para apoiar o crescimento da nossa empresa sem dores de cabeça. Todo a atenção da equipe, bem capacitada e disposta a auxiliar na resolução dos nossos problemas com rapidez e eficácia, foi crucial para chegarmos aonde estamos hoje. Sem a tecnologia não conseguiria imaginar bons resultados, muito menos todo o aprimoramento conquistado na gestão”, afirmou Samir Bueno, Chief Operating Officer da Galaxy LED.

Sobre a TOTVS

Provedora de soluções de negócios para empresas de todos os portes, atua com softwares de gestão, plataformas de produtividade e colaboração, hardware e consultoria, com liderança absoluta no mercado SMB na América Latina.





