Profissões do futuro é tema de oficina no Museu do Amanhã

Manaus - Como será o trabalho em 2068? Fatores como inteligências artificiais e mudanças nos hábitos de consumo poderão habilitar novas profissões? O Museu do Amanhã promove a “Oficina Futuro do Trabalho” para explorar os amanhãs possíveis nos próximos 50 anos, usando a metodologia chamada Arqueologia do Futuro.

Jovens de 14 a 18 anos e designers participarão do projeto do Laboratório de Atividades do Amanhã (LAA) de 17 a 19 de março, das 10h às 19h.

“Algumas serão análogas a que temos hoje, como, por exemplo, minerador de asteroide ou psicólogo de robôs; mas muitas outras não foram inventadas ou sequer imaginadas. Vamos utilizar várias metodologias futuristas para desenvolver protótipos que mostram possíveis futuros do trabalho em cinco décadas”, explica Marcela Sabino, diretora do LAA.

O projeto tem o objetivo de prover insumos para que artistas e designers desenvolvam experiências aprofundadas para serem exibidas no próprio Museu.

De acordo com Marcela, a ideia não é contemplar apenas novas profissões, mas também analisar os impactos de futuros de longo prazo no presente e o período de transição entre o trabalho de hoje e o trabalho do futuro.

“Esse projeto explora possíveis futuros de atividades que possam ampliar a discussão para além das narrativas sobre automação extrema e desemprego tecnológico. Vamos entender como mudanças nas relações de produção e consumo, simbiose humano-software, além de novos propósitos de vida e longevidade, permitirão que novas ocupações - e até desocupações voluntárias - moldem novos paradigmas sociais.”

