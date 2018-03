Evento com foco em Inteligência Artificial é promovido em Manaus

Manaus - A inteligência Artificial hoje é um dos ramos mais estudados pela ciência no mundo todo. E pensando nisso a Samsung Ocean Manaus, localizado na Escola de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) promove, de 19 a 22 de março, o "Intelligence of Things Week", com foco em Inteligência Artificial, em suas mais variadas vertentes.

O evento busca aproximar especialistas da indústria, academia, ecossistema de economia criativa e estudantes às áreas de Inteligência Artificial, Internet das Coisas e Tecnologias Digitais em geral. O objetivo é gerar discussões sobre oportunidades, desafios, estudos de caso e tendências tecnológicas. A abertura do evento será realizada às 18h no dia 19 de março.

O evento contará com palestras, painéis e treinamentos voltados para academia, mercado e ferramentas. Para Eduardo Conejo, gerente de Inovação da Samsung América Latina, a iniciativa tem o propósito de discutir e trazer assuntos relacionados à inovação. "Estamos trilhando um caminho de novidades tecnológicas em que cada vez mais estamos conectados e utilizando serviços inteligentes, baseados em aprendizado de máquina e cognição".

Sobre a Ocean

O Ocean é uma iniciativa da Samsung no Brasil para incentivar o desenvolvimento de soluções em tecnologia móvel, utilizando plataformas e ferramentas da empresa, e fomentar a criação de empresas de base tecnológica (startups). Com modernas instalações, o local oferece gratuitamente capacitação técnica combinada com temas relacionados à usabilidade e empreendedorismo, além do contato com especialistas da empresa e do mercado durante todo o ano.

O cadastro é simples e gratuito, e pode ser feito por meio do site do evento ou no aplicativo Samsung Ocean. Fique atento, pois as vagas são limitadas.

Para conferir toda programação do evento, acesse ao site.

