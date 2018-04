Evento sobre tecnologia reúne mais de 400 pessoas em Manaus

Manaus - Uma verdadeira celebração da tecnologia. Foi assim que cerca de 400 pessoas participaram, no último sábado (31), do Arduino Day Manaus 2018 que aconteceu no Teatro Manauara, Zona Centro Sul de Manaus. O evento reuniu a comunidade tecnológica em várias oficinas e palestras, todas voltadas para os mais diversos segmentos que envolvem inovação, pesquisa e desenvolvimento na atualidade, no mundo inteiro.

O “Arduino Day” é um evento que acontece simultaneamente ao redor do planeta, em diversas universidades e em espaços e reúne pessoas interessadas em apresentar ideias e projetos construídos na plataforma Arduino, buscando sempre soluções de baixo custo e compartilhando experiências. A ideia é dedicar um dia completo para aprender, ensinar, construir, apresentar novos projetos e por a mão na massa. Para quem não tem conhecimento prévio e nem possui um Arduino, o evento propõe ainda oportunidades para aprendizagem com palestras, oficinas e espaço para as pessoas apresentarem seus projetos e ideias.

Durante o evento em Manaus, crianças e adultos puderam participar de atividades tecnológicas. Esse foi o caso da oficina: “Crianças no Circuito” que foi aplicada pela mestre em Informática e co-fundadora do Makers Manaus, Karla Pereira, que usou massa de modelar com o auxílio de bateria e LEDs para explicar como funcionam os circuitos elétricos.

“As crianças puderam participar das atividades e aprender a montar circuitos elétricos usando as massinhas como meio condutor de corrente elétrica. Elas gostaram muito porque são curiosas e sempre querem aprender sobre novidades em tecnologia”, revela Karla.

Outra oficina que foi sucesso entre a criançada foi a “No mundo da Robótica”, aplicada pelo CEO da escola de robótica Manaós Tech e também co-fundador do Makers Manaus, Glauco Aguiar. Na oficina, os pequenos aprenderam sobre alguns tipos de sensores e motores, tudo por meio de brincadeiras e quizzes.

“É incrível poder ensinar para as crianças um pouco sobre programação e robótica, já que os robôs estão mudando o mundo e, graças ao Arduino Day tivemos essa oportunidade de levar mais conhecimento para a comunidade em geral”, ressalta Glauco Aguiar.

Ideias de baixo custo

Uma ideia que trás mais segurança à vida dos ciclistas foi apresentada pelo especialista em Tecnologia da Informação, Tiago Cauassa, na sessão de projetos. O invento batizado como “Roupa Interativa com Arduino Lilypad” ajuda a sinalizar a direção de ciclistas que pedalam durante a noite.

“A roupa foi desenvolvida a partir do LilyPad que é uma placa-microcontrolador para vestimentas e tecidos inteligentes. Ele pode ser costurado diretamente sobre tecido e, de modo similar, ser conectado com fontes de alimentação, sensores e atuadores com linha condutiva”, explica Tiago Cauassa.

O evento Arduino Day Manaus é realizado pela Tupinambot, uma loja e-comerce de eletrônica e robótica apaixonada por projetos e compartilhamento de conhecimento, e também pelo Makers Manaus, um movimento que tem como proposta difundir os princípios da Cultura Maker no Amazonas, tendo como objetivo principal, viabilizar o primeiro Laboratório de Fabricação Digital (FAB LAB) do Estado.

“Um Fab Lab permite que qualquer um tenha acesso a seu espaço e possa fabricar coisas. Pode ser um designer, um arquiteto, um engenheiro, uma professora, uma pessoa sem formação específica, alguém que não sabe nada a respeito do assunto e teve uma ideia ou tem muita vontade de aprender sobre coisas novas. Mais do que oferecer tecnologias avançadas, acreditamos que o futuro está no chamado Fab Lab 2.0 que, cada vez mais, instigar os usuários a criar suas próprias máquinas, ajudando assim na qualidade de vida das pessoas”, esclarece Carlos Junio Lima, cofundador do Makers Manaus.

