Inpa recebe cientista Sebastião Pinheiro em Manaus

O evento, aberto ao público, será no auditório Bosque da Ciência do Inpa, localizado na avenida André Araújo, 2936, bairro Petrópolis, em Manaus. | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - Nesta terça-feira (17), às 16h, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) recebe o professor Sebastião Pinheiro para a conferência “O alento ultrassocial do biopoder camponês”. Agrônomo, cientista e ativista em agricultura e saúde, o professor Sebastião irá falar dos ganhos e as características dos modos de plantio de camponeses e de populações tradicionais.



O evento, aberto ao público, será no auditório Bosque da Ciência do Inpa, localizado na avenida André Araújo, 2936, bairro Petrópolis, em Manaus.

Rede Maniva de Agroecologia

Márcio Menezes, da Rede Maniva de Agroecologia, que é uma das organizadoras do evento, destacou que além da complexidade dos agroecossistemas e dos aspectos produtivos, o professor traz uma visão ampliada do universo da agricultura familar, tratando conceitos do campesinato – com a luta pela terra, os aspectos políticos envolvidos – além da própria agricultura familiar, guardiã de alimentos, da genética agrícola, que se perde com o avanço do agronegócio. “O evento será importante para provocar reflexões e se contrapor ao agrobusiness que avança sobre a Amazônia”, disse.

Agricultura para qualidade de vida

Para o diretor do Memorial Chico Mendes,Adevaldo Dias, a conferência irá contribuir na conscientização para uma agricultura que concilia a saúde do solo com a melhor qualidade de vida. “A palestra dele ganha uma importância por abordar esses temas, por despertar a gente para esse novo modelo de agricultura mais saudável, mais sustentável e que produza alimentos de verdade”, destaca.

Sebastião Pinheiro

Sebastião Pinheiro possui uma carreira acadêmica extensa e com atividades junto às populações e movimentos sociais, com contribuições importantes na área Toxicologia e Poluição Alimentar e Meio Ambiente. É autor e coautor de diversos livros como “Ladrões de Natureza” e “Saúde no solo versus agronegócios”.

Leia mais:

Servidores do Inpa denunciam ameaças às atividades do órgão

Instituto lança campanha para preservação do macaco de cheiro Cabeça Preta



Peixes-bois são devolvidos à natureza e recepcionados por crianças