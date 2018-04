Sema realiza soltura de 5 mil quelônios na RDS Igapó-Açu, em Manicoré

Manaus - A Secretaria do Estado de Meio Ambiente (Sema), por intermédio da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Igapó-Açu, realiza a partir desta quarta-feira (18) até quinta-feira (19), na comunidade rural de São Sebastião do Igapó-Açu, no município de Manicoré (distante 332 quilômetros de Manaus), a tradicional soltura de 5 mil quelônios da espécie tracajá e o credenciamento de 27 Agentes Ambientais Voluntários (AAV).

De acordo com o técnico da Sema, Abraham Benayon, o objetivo principal das ações socioambientais em Manicoré é o fortalecimento comunitário, por meio de ações socioeducativas e a soltura dos quelônios, que chega este ano a sua oitava edição. Em oito anos foram devolvidas a natureza mais de 12 mil animais.

“O nosso maior objetivo é garantir o protagonismo dos moradores das comunidades rurais nas suas devidas atividades”, disse.

O gestor da RDS Igapó-Açu, Paulo Cabral, informou que durante os dois dias de evento serão feitas diversas atividades ambientais, como palestras realizadas pelos AAVs credenciados.

As crianças da comunidade de São Sebastião também terão espaço especial na programação incluídas em brincadeiras lúdicas com montagem de cartazes e faixas para serem utilizados na soltura dos quelônios, que acontecerá no ultimo dia.

Pé de Pincha ─ A soltura de quelônios é o resultado do trabalho desenvolvido nas comunidades São Sebastião do Igapó-Açu, em Manicoré, e Nova Geração, no município de Borba (distante 151 quilômetros da capital) e conta com a parceria o Projeto Pé de Pincha do grupo de extensão da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), coordenado pelo professor Paulo Andrade. A atividade tem o apoio da ONG Casa do Rio, Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel).

