Resgatados macaco sauim de coleira e bicho-preguiça em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) resgatou nesta terça-feira (24 ), no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus, um macaco de espécie sauim-de-coleira, animal ameaçado de extinção, e uma preguiça-bentinho. Os animais apresentavam boas condições de saúde.



O primeiro resgate aconteceu na rua Iemanjá, onde o sauim-de-coleira apareceu na última segunda-feira, no muro da residência da dona de casa Hebe Haydem.

Ela contou que colocou o animal em uma casinha de cachorro e estava o alimentando há dois dias com biscoitos e água. “O coloquei na casinha do cachorro e dei água e biscoito para ele, e depois liguei para o Ipaam solicitando resgate”, disse.

| Foto: Divulgação

Preguiça



Já a preguiça foi resgatada de uma área verde, também no bairro Tancredo Neves. Um morador, que não quis revelar o nome, disse que o animal apareceu na residência dele e para evitar que ela fosse parar em outro local, manteve o animal dentro de casa e ligou para o Ipaam. “Pensei em deixar pra lá. Mas, ela podia ir para na casa de outra pessoa e ser maltratada. Então achei melhor ligar para o Ipaam”, disse.

Destinações

Após os resgates, os técnicos do Ipaam realizaram os procedimentos específicos de cada animal. O sauim-de-coleira foi levado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), onde começou a receber os cuidados e providências necessárias para uma espécie em extinção. A preguiça foi devolvida à natureza de forma segura.

Pós-resgate

Segundo a coordenadora do Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, Natália Lima, o processo pós-resgate do sauim-de-coleira inicia com uma avaliação do animal, que inclui a verificação do local de origem, condições de saúde e análise de comportamento, feito com auxílio do grupo de Planos de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção ou do Patrimônio Espeleológico (PAN).

De acordo com ela, dependendo da situação do macaco, é realizada a soltura após identificação do seu bando e, caso não seja possível a realização da soltura, o animal pode vim a ser encaminhado a algum empreendimento que faz parte do PAN, Centro de Pesquisa para conserva a espécie ou zoológicos envolvidos no programa em Manaus e, até mesmo, para outros estados.

Leia mais:

MPF pede que Ibama rejeite a exploração de petroleo no Amazonas

Instituto lança campanha para macaco de cheiro cabeça preta

Sem recursos e pessoal, Inpa pode fechar as portas