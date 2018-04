Novas placas alertam para a proteção de florestas em área urbana

Manaus - Três placas de área de preservação permanente (APP) foram instaladas na terça-feira (24) no Conjunto Hilea 2, Zona Oeste. O objetivo da ação da Prefeitura de Manaus é o de reforçar a proteção aos espaços naturais preservados do conjunto, a exemplo das margens do Igarapé do Gigante, que corta o bairro Redenção, Zona Centro-Oeste.



O trabalho foi realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), em parceria com os moradores da localidade, engajados na luta em favor da preservação ambiental na área. A atividade foi acompanhada, ainda, por técnicos do Departamento de Gestão Territorial e Ambiental (DGTA) e da Divisão de Educação Ambiental (Diea) da Semmas.

De acordo com o chefe da divisão, Raimundo Araújo, há algum tempo a secretaria já vem desenvolvendo ações de proteção ambiental na área, com instalação de placas e plantio de mudas para reforço da arborização na área verde do conjunto. “Importante poder contar com a parceria e a mobilização constante da comunidade no sentido de manter a área protegida e livre da ação de invasores”, afirmou Araújo.

A equipe chegou ao local e impediu o corte de uma árvore. “Flagramos a ação de um homem que tentava cortar uma árvore no local. Orientamos o cidadão a não fazer aquele tipo de ação e acionamos a fiscalização da Semmas, que foi ao local”, afirmou Araújo. Os moradores relatam que situações como essa, de tentativa de retirada de madeira da área são frequentes, daí a relevância de fixação das placas. O conjunto possui uma faixa extensa de área de preservação permanente e área verde, com fauna e flora significativas.

Edição Web: Lívia Nadjanara

