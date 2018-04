População pode contribuir para criação da Apa Sauim de Manaus

Jardim Botânico de Manaus | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - Para coletar contribuições ao estudo de viabilidade técnica de criação da Área de Proteção Ambiental (APA) Sauim-de-Manaus, a Prefeitura de Manaus abriu, nesta quarta-feira (25), processo de consulta pública on-line, que encerra no dia 16 de maio. Qualquer pessoa poderá contribuir. Basta acessar o site



semmas.manaus.am.gov.br e e clicar no link Consulta Pública APA Sauim-de-Manaus.

A coleta de sugestões da população é uma etapa prevista pelas Leis 9.985/2000 e 53/2007, que regulamentam os sistemas Nacional e Estadual de Unidades de Conservação.

No site, o interessado encontra o documento técnico que embasa a criação da APA e pode, a partir da leitura dele, fazer a sua sugestão, que deverá ser encaminhada ao email sauim.semmas@pmm.am.gov.br.

Além da via on-line, o processo de criação da APA prevê a realização de uma consulta presencial, onde é possível aglutinar ideias com o intuito de melhorar a proposta de criação da unidade de conservação.

| Foto: divulgação

“É um passo importante que legitima o estudo desenvolvido pelo grupo de trabalho da APA Sauim, instituído pelo prefeito Arthur Neto, e torna participativo todo o processo de criação da unidade de conservação”, explicou o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson de Oliveira Júnior.



A previsão é de que a consulta presencial aconteça no dia 12 de maio, no auditório da escola municipal Jornalista Sabá Raposo, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte, que faz parte do recorte geográfico da APA Sauim-de-Manaus.

“É importante que as contribuições ao projeto de criação da APA sejam feitas de forma a melhorar a propositura do trabalho construído até o momento. O ideal é que ela aconteça num local que esteja inserido no território a ser protegido”, explicou o diretor de Áreas Protegidas da Semmas, Márcio Bentes, ao justificar a escolha do bairro Terra Nova para a realização da consulta presencial.

Anúncio



No início de abril, o prefeito Arthur Neto anunciou a criação da APA Sauim-de-Manaus, na presença do secretário-geral do Ministério Público Federal, Alexandre Camanho, do procurador-chefe do MPF no Amazonas, Edmilson Barreiro, e o procurador da República Leonardo Galiano.

A unidade de conservação será destinada à proteção ao primata Sauim-de-coleira, espécie endêmica de Manaus, criticamente ameaçada de extinção. É a primeira vez que a Prefeitura de Manaus institui a criação de uma unidade de conservação com a motivação específica de conservação de fauna silvestre.

Primata Sauim de Manaus | Foto: Ricardo Oliveira

O PAN Sauim é uma estratégia nacional para garantir que o primata saia da vulnerabilidade de extinção, com medidas que garantam a proteção dos fragmentos florestais, recuperação de áreas degradadas e ações de educação ambiental, além de infraestrutura que permita conexões entre áreas vegetadas, a exemplo de passagens áreas de fauna.



Local



A APA Sauim terá mil hectares, compreendendo o trecho entre o Corredor Ecológico Urbano do Mindu, o parque estadual Sumaúma e a reserva Ducke, na Zona Norte.

Leia mais:

Velha Serpa: Itacoatiara comemora 144 anos de história e cultura