Pela primeira vez em Manaus competição reúne apaixonados por natureza

Manaus - Manaus, a capital do coração da Amazônia é uma das cidades brasileiras que está participando do evento mundial ‘Desafio Natureza’. De hoje (27) até 30 de abril todo mundo pode contribuir enviando fotos da fauna e flora amazônica para o site inaturalist.org e ajudar a capital amazonense a ser destaque, dentre as 65 cidades participantes.



As fotografias podem ser realizadas em qualquer área da cidade de Manaus, em parques, praças, ruas, até mesmo residências. Qualquer espécie de fauna e flora que esteja livre, pois a plataforma não aceita animais domésticos, nem animais que estejam em cativeiro ou em zoológicos.

Segundo a embaixadora do ‘Desafio Natureza’ em Manaus, a pesquisadora premiada do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Fernanda Werneck, Manaus tem grande possibilidade de ficar entre os primeiros lugares no ‘Desafio’.



“Nossa capital é privilegiada por abrigar uma biodiversidade incrível, e de certa forma estamos inseridos no meio da floresta amazônica, e temos vários remanescentes florestais. Com isso, podemos ter uma visibilidade imensa, não apenas dentro dessas 65 cidades que estão participando do desafio este ano, mas também no mundo todo”, esclarece a embaixadora.

Para a pesquisadora que recebeu o prêmio “Mulheres na Ciência” na França, o papel do cidadão é tão importante quanto o dos pesquisadores dentro da cidade. Porque, segundo ela, é conhecendo mais sobre a biodiversidade de onde vivemos que consequentemente aprendemos a preservar a natureza”, comenta.

Conheça o Desafio

Em 2016 ocorreu o lançamento oficial do ‘Desafio Natureza nas Cidades’ ou City Nature Challenge. Tudo começou como uma iniciativa dos pesquisadores Lila Higgins, do Museu de Los Angeles de História natural (NHMLA), e Alison Young, da Academia de Ciências da Califórnia (CAS).

Ano passado (2017), o evento teve a participação de 16 cidades exclusivamente nos Estados Unidos, onde voluntários alcançaram impressionantes 125 mil registros de fauna, flora e outros organismos presentes nos locais.

Já em este ano, o ‘Desafio Natureza’ inicia sua expansão se tornando um programa global. É lançado no Brasil graças à parceria entre os pesquisadores Lila Higgins e Alison Young com o pesquisador em Conservação da Biodiversidade e um dos maiores especialistas em Ciência Cidadã, o brasileiro Sandro Von Matter, ativista do Russell E. Trains Legacy Scholar, quem convidou a pesquisadora do Inpa, Fernanda Werneck para ser embaixadora em Manaus.

Conforme a Helena, além de conectar as pessoas à natureza, o ‘Desafio” armazenará as fotos e informações enviadas no banco de dados mundial onde qualquer cidadão pode ter acesso. “Esses dados podem ser utilizados por todos, tanto para atividades de pesquisas como para atividades de sensibilização ambiental”, explica a bióloga, que é doutora em Ecologia pelo Inpa.

Como participar

A coordenadora Helena Aguiar te ensina passo a passo como participar do Desafio de uma forma bem simples:

1. Encontre animais, plantas e outros organismos. Qualquer tipo de planta, árvore, orquídea, capins, entre outras, além de musgos, fungos, líquens ou qualquer tipo de animal. basicamente qualquer forma de vida nativa de sua região, incluindo evidências de vida selvagem (pegadas, conchas, penas, pelos e até animais mortos).

2. Tire uma foto do que encontrou. É essencial que você registre a descoberta com uma fotografia e, principalmente, anote o lugar exato de sua observação. O modo mais fácil é utilizando o aplicativo oficial, mas você pode também utilizar sua câmera fotográfica e subir as imagens e dados da localização do registro no portal iNaturalist.

3. Inclua suas observações na página de sua cidade. Faça o upload de suas observações na plataforma iNaturalist , durante os dias do evento (27 a 30 de abril). Acesse a aba cidades do site (www.desafionaturezanascidades.com.br) e envie seus registros diretamente para a área exclusiva de sua cidade inscrita na competição. Você poderá enviar as suas imagens criando uma conta na plataforma de compartilhamento de dados do iNaturalist ou diretamente pelo smartphone através do aplicativo.

Além de Manaus, o 'Desafio Natureza’ acontecerá em 65 cidades do mundo entre elas as capitais brasileiras, Salvador, Rio de Janeiro, Campo Grande, São Paulo, Florianópolis e Curitiba.

