Dupla é presa por extrair e tentar transportar areia ilegal no AM

Maués - Dois homens identificados como Mário da Silva Gama, de 48 anos, e José Antônio Ferreira Maklouf, de 56 anos, foram presos na manhã deste domingo (29) por extração ilegal de areia, no município de Barreirinha, Amazonas.

De acordo com o titular da 42ª DIP, os infratores foram presos no momento em que transportavam um caminhão caçamba com areia ilegal dentro da propriedade de Mário, localizado na Estrada Miri Moraes. Conforme o delegado Jardel, as equipes chegaram até eles após investigação, realizada pelos policiais civis da Delegacia de Barreirinha.

Leia também: Trio é preso com cocaína em saco de pães em Benjamin Constant

“Ao longo dos trabalhos, constatamos que essa dupla tirava areia próximo a uma reserva indígena, no Rio Andirá, em Barreirinha. Eles tinham como objetivo levar o material até Maués e revendê-lo, mas frustramos a ação deles", explicou Oliveira.

Confissão

O delegado Rafael Schmidt ressaltou que as equipes também apreenderam uma balsa que seria utilizada para o transporte até Maués, um rebocador, uma pá carregadeira e um bote.

Em depoimento na delegacia, os infratores confessaram o delito e informaram que o material seria negociado por R$ 5 mil. A areia apreendida ficará na Prefeitura de Maués.

Mário e José foram autuados em flagrante por lavrar ou extrair recursos minerais sem autorização, previsto no Artigo 554 da Lei 9605/98, de Crimes Ambientais. Ao término dos procedimentos cabíveis, a dupla permanecerá custodiada na carceragem da delegacia à disposição da Justiça.

Leia mais:



Avião que voltava de missão evangélica cai em Nova Olinda do Norte

Jovem tenta pedir ajuda após ataque no João Paulo, mas não resiste

Fieis homenageiam padroeiro dos trabalhadores com carreata em Manaus