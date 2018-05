Petrobras prorroga prazo para inscrição de projetos socioambientais

A Petrobras prorrogou por mais 30 dias o prazo para inscrição de projetos para patrocínio do Programa Petrobras Socioambiental. Representantes das instituições que desejam apresentar propostas devem se inscrever até o dia 3 de junho pelo site do programa.



A companhia investirá até R$ 180 milhões em projetos sociais e ambientais, com valores que, individualmente, estejam entre R$ 500 mil e R$ 6 milhões.

Lançada no dia 20 de março, a seleção pública do Programa Petrobras Socioambiental vai selecionar projetos que contribuam para a conservação do meio ambiente, para a melhoria das condições de vida nas comunidades no entorno das operações da companhia e para o desenvolvimento local nas áreas de atuação.

Áreas do programa são Água, Biodiversidade, Florestas e Clima, Direitos da Criança e do Adolescente, Educação e Esporte. | Foto: Divulgação

Os projetos inscritos deverão atender às linhas de atuação do programa, que são Água, Biodiversidade, Florestas e Clima, Direitos da Criança e do Adolescente, Educação e Esporte.

Serão aceitas inscrições de projetos de entidades privadas sem fins lucrativos que componham o terceiro setor, legalmente constituídas e administradas segundo as leis brasileiras e organizadas em prol de interesses coletivos previstos no escopo das linhas de atuação da seleção pública.

O anúncio do resultado final da seleção pública do Programa Petrobras Socioambiental 2018 está previsto para ocorrer em novembro deste ano.

Leia mais:

Mulheres ainda ganham menos do que homens no mercado de trabalho

Após reforma trabalhista contratações no amazonas ainda são tímidas

89 dos brasileiros fazem compras online fique atento as fraudes