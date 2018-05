Área de preservação ambiental é invadida na Zona Leste de Manaus

Manaus- Uma Invasão iniciada em menos de uma semana, em área pertencente a Itautinga Agro Industrial S.A, há 32 anos, na estrada do Aleixo, bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus, tem atraído cada vez mais pessoas para ocupação.

Os invasores alegam que a empresa sofreu falência e não estaria mais interessada no terreno. Com a ocupação, uma área de mais de 2 quilômetros de mata tem sido devastada. No terreno, onde há áreas demarcadas e alguns barracos, há entulhos acumulados, o que sugere ser uma lixeira a céu aberto.

De acordo com denúncias à redação do EM TEMPO, a “Comunidade Vila Nova” como está sendo denominada a invasão, já conta com lugar reservado para abrigar igreja, posto de saúde e até mesmo área de lazer. "Todos os terrenos já foram divididos, você chega lá e tem que falar com o responsável, se ele gosta da sua cara, ele te dá, se não, nem adianta. Pessoas de vários bairros estão chegando ao local para ganhar um terreno”, disse uma testemunha que não quis se identificar.

Segundo uma moradora do bairro há mais de 30 anos, Valdelina Assunção, essas invasões são prejudiciais para comunidade, por conta da degradação ambiental que causam ."Também há de se observar que muitas pessoas que estão invadindo, muitas vezes não precisam, ganham esses terrenos já com intenção de vendê-los depois", disse.



Uma fonte que esteve no local afirmou que áreas consideradas mais “nobres”estão separadas para os coordenadores da invasão, e que há uma comercialização de terrenos. "Se o candidato a morar na área quiser um terreno na área principal, localizada na beira da estrada, você precisa pagar no mínimo R$ 500”, disse.

Palavra da empresa proprietária do terreno

Segundo informações do gerente responsável pelo complexo da empresa Itautinga S/A em Manaus, Mauricio Dourado, a área pertence a empresa há mais de 32 anos. Segundo ele, o terreno foi comprado da Suframa. "A área não foi comprada para ser explorada, é uma área de preservação ambiental, está numa região de floresta primária e há a nascente de um rio", informou.

Dourado disse ainda que a empresa já reuniu os documentos necessários e levou até a delegacia local para registrar um Boletim de Ocorrência (B.O). "Os órgãos públicos competentes como o Ibama e a Semmas, também foram comunicados, pois a área contém muitos animais silvestres. Estamos só aguardando o cartório liberar o documento de reintegração de posse. Durante mais de 32 anos que temos essa área, nunca exploramos. Entendemos que nosso compromisso seria preservá-la, por ser de preservação ambiental", afirmou.

De acordo com o gestor, assim que o cartório liberar o documento, a empresa irá com um oficial de justiça, para solicitar a reintegração de posse do terreno.

Semmas

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmas), devido a área ser particular, cabe ao proprietário da área solicitar a reintegração de posse. "Isso deve ser feito o mais rápido possível, para conter danos ambientais", diz a nota.





