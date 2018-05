Aumento de quase 400% na emissão da Carteira de Pesca Esportiva no AM

Manaus - Nos três primeiros meses do ano, o trabalho de incentivo às atividades de pesca esportiva e recreativa, realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), apresentou um resultado histórico com o aumento de quase 400% na emissão de Carteiras de Pesca para a legalização das duas categorias.



De acordo com a gestora da Gerência de Controle de Pesca (Gecp) do Ipaam, Nonata Lopes, no primeiro trimestre de 2018, a expedição da Carteira de Pesca Esportiva e Recreativa apresentou um salto 389% em comparação ao mesmo período do ano passado. O aumento foi registrado nos extratos bancários das taxas recolhidas para emissão do documento e apresentados nos relatórios mensais divulgados pela Gerencia de Orçamentos e Finanças (Geof) do órgão.

Segundo ela, a implantação da plataforma Ipaam Digital, somado ao trabalho de incentivo, que a Assessoria de Ordenamento Pesqueiro (Asspes) da Sema vem realizando desde o final do ano passado no interior, como torneios de pescas (que exigem a carteira como item obrigatório) e reuniões nas comunidades rurais sobre a importância da regularização da categoria com uso sustentável e a geração de emprego e renda, são ações que refletiram a grande procura pelo documento, mesmo estando fora do período de pesca.

Impulso na economia

Levantamentos da Empresa Amazonense de Turismo (Amazonastur) divulgados no 1º Workshop sobre Pesca Esportiva, realizado no início de abril, mostra que a atividade atrai mais de 10 mil turistas e movimenta mais de R$ 50 milhões anualmente no Estado. A categoria movimenta a economia de 28 municípios com potencial para pesca esportiva, gerando emprego e renda em toda a cadeia produtiva do segmento, como os serviços hoteleiros, agências de turismo, barqueiros, alugueis de embarcações de pequeno e grande porte, além de lojas que vendem materiais de pescas, como apetrechos e iscas.

Como se legalizar

Para validar a Carteira de Pesca e ser de fato um pescador esportista legalizado, é preciso acessar o site do órgão Ipaam.am.gov.br, que funciona 24 horas, escolher a categoria, preencher os dados pessoais, pagar o boleto online ou em uma agência bancária e anexar o comprovante de pagamento junto da carteira para que o documento seja validado.

Grupo de turistas participam de pesca esportiva no município de Barcelos. | Foto: Janailton Falcão

A taxa para emissão da Carteira de Pesca Esportiva na modalidade “pesque e solte” é de R$ 41,21 e da Pesca Recreativa (na qual é permitido o consumo do pescado até 10 quilos mais um exemplar) é de R$ 57,21. Outra exigência do órgão é a responsabilidade pelo cumprimento da legislação vigente de cada categoria, como obedecer à cota, pescar nos lugares permitidos e etc.

Prioridade

Para o assessor da Asspes e administrador, Rogerio Bessa, esse aumento também é reflexo do interesse de grande parte dos pescadores de buscar legalização e da atenção que o Governo do Estado vem dando à categoria. “Hoje o segmento está sendo valorizado pelo Governo, que elevou o potencial do segmento para um patamar de prioridade”, avaliou.

No entendimento de Bessa, outro fator que contribuiu para a grande procura foi o fato da nova gestão do governador Amazonino Mendes ter dado à Sema incentivo ao desenvolvimento dessa atividade. “Hoje a categoria está confiante e participando da construção de uma política pública para a pesca de forma democrática, seja ela voltada ao esporte, lazer, turismo ou produção. Isso mostra que estamos no caminho certo”, disse.

Segundo Rogério Bessa, a tendência é que esses números mais que tripliquem quando chegar o período de pesca, que vai de agosto a outubro, tendo uma queda entre novembro e dezembro, mas novamente de janeiro a março de 2019 voltará a aumentar devido à cheia dos rios.