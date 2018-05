Inscrições para Virada Sustentável Manaus começam nesta quarta

Manaus- A Virada Sustentável Manaus lança nesta quarta-feira, dia 9 de maio, o edital para adesão de projetos artísticos, culturais, sociais e ambientais na edição deste ano. As inscrições são gratuitas e estarão disponíveis no site



O objetivo é selecionar diferentes iniciativas para integrar a programação do festival, considerado o principal evento de sustentabilidade do Brasil. Em 2017, foram promovidas mais de 250 atividades abertas ao público, com a colaboração de 300 voluntários e participação de milhares de pessoas.

Podem se inscrever artistas, oficineiros, palestrantes, organizações, fundações, movimentos, coletivos, escolas, faculdades e equipamentos culturais, com projetos que tenham conteúdo ligado a pelo menos um dos 17 temas apontados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), tais como educação de qualidade, igualdade de gênero, erradicação da pobreza, boa saúde e bem-estar, consumo e produção responsáveis, água potável e saneamento.

“É a oportunidade de fazer parte de um movimento inspirador, que oferece à população uma ampla programação com atividades que abordam a sustentabilidade de maneira diferenciada”, afirma a coordenadora do evento, Paula Gabriel.

As ações serão realizadas em pontos estratégicos da cidade, como parques públicos, centros culturais, museus, praças e sedes de instituições parceiras. “Uma novidade deste ano é que planejamos estender as atividades para outros espaços de grande concentração de público, como feiras e terminais de ônibus. Pessoas de todas as idades poderão se divertir, aprender e ajudar a construir uma cidade melhor e mais sustentável”, antecipa Paula.

Para a seleção das iniciativas, a organização do evento levará em conta três quesitos principais: relevância e atratividade do conteúdo para o público, aderência à proposta da Virada Sustentável e capacidade de atendimento pela organização, referente às necessidades técnicas dos projetos.



Não há limite de número de inscrições de projetos por parte dos proponentes. Ao final da seleção, todos receberão via e-mail, indicado no ato da inscrição, uma notificação sobre o resultado no edital.

Voluntariado

As inscrições também serão abertas para quem deseja trabalhar como voluntário auxiliando a organização do evento, nos dias 28 e 29 de julho, em várias zonas da capital amazonense. É necessário preencher o formulário disponível no site informando os locais de preferência e o período do dia disponível para atuar durante as atividades. Os selecionados serão informados via e-mail e passarão por um treinamento.

“Os voluntários exercem um papel fundamental na Virada. São centenas de pessoas que dedicam tempo e esforços ajudando a colocar em prática a programação do evento e inspirando o público nesse grande clima de colaboração em prol de um mundo melhor e mais sustentável. Com certeza, é uma experiência inesquecível para todos que participam”, enfatiza a coordenadora.

Sobre o evento

A Virada Sustentável teve sua primeira edição realizada em 2011, em São Paulo e, desde então, vem ampliando seu espaço de atuação, abrangendo cidades como Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas, Valinhos, entre outras. Em Manaus é promovida em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e um conselho criativo formado por mais de 50 organizações, que trabalham com ações educativas e socioculturais relacionadas à práticas saudáveis e sustentáveis.

